Silahlı muhalifler Rusya'nın Doğu Guta teklifini kabul etmedi

Reuters haber ajansı, Doğu Guta'daki gruplardan Ceyşül İslam'ın "Bu konuda herhangi bir pazarlık yok" dediğini aktardı.

Reuters'a konuşan Ceyşül İslam sözcüsü Hamza Birkdar, "Guta'daki gruplar, savaşçılar ve halk topraklarına sahip çıkıp savunmaya devam ediyor" dedi.

Pazartesi Esad'ın müttefiki Rusya'dan yapılan açıklamada, Doğu Guta'daki silahlı grupların silah bırakması halinde aileleriyle birlikte bölgeyi terk etmelerine izin verileceğini, teslim olanlar için tahliye koridorları açılacağını söylemişti.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 30 günlük ateşkes kararına karşın Doğu Guta'da şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Bölgedeki en büyük yerleşim yeri olan Duma kentinde yönelik hava operasyonlarına karşılık, bölgedeki slahlı grupların Şam'ın doğusundaki yerleşim yerlerine roket ve havan topu atmayı sürdürdüğü ifade ediliyor.

Suriyeli muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Salı günkü hava operasyonlarında 25 sivilin hayatını kaybettiğini söylerken, Suriye devlet haber ajansı SANA, silahlı grupların attığı roket ve havan topları nedeniyle Şam'ın doğusunda üç sivilin öldüğünü, 8 sivilin de yaralandığını aktardı.

BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısının karşılık bulmaması üzerine İngiltere ve Fransa, Güvenlik Konseyi'ni bugün bir kez daha olağanüstü gündemle toplanmaya çağırdı.