Silah lobisine ağır darbe
ABD’nin San Francisco şehrinde, son yıllarda onlarca can alan çoğu uzun namlulu silahlı saldırılar sonrası, ülkedeki en güçlü silah lobisi kuruluşu Ulusal Tüfek Derneği’ni (NRA) ‘iç terör örgütü’ olarak tanıma kararı alındı.
ABD’de, çoğu okullarda yaşanan ve onlarca can alan ‘bireysel silahlı saldırılar’ nedeniyle uzun süredir ülke gündeminden düşmeyen ‘kolayca silah sahibi olmaya’ ilk ‘ağır darbe’ vuruldu. California eyaletinin en büyük şehri San Francisco’da kentin yasama organı olarak görev yapan Denetleme Kurulu, “San Francisco, ‘ulusal Tüfek Derneği NRA’yı iç terörist organizasyon olarak ilan eder” ifadesinin yer aldığı yasayı kabul ederek yürürlüğe soktu. Yasada ayrıca, kentteki tüm silah tedarikçi ve taşeronlarının, ülkedeki en büyük silah lobisi derneği olan NRA ile finansal ve sözleşmeye dayalı ilişkilerini gözden geçirmeleri istendi ve federal hükümete de benzer bir pozisyon alma çağrısı yapıldı. Kurul üyesi Catherine Stefani, ülkede silahlı saldırıların ardı arkasının kesilmediğini belirterek, “Bu ülkede her gün insanlar ölüyor, hiçbir şey yapmamak bir seçenek değil” açıklamasında bulundu. Kararın, temmuz ayında San Francisco’da düzenlenen Sarımsak Festivali’nde 3 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı üzerine alındığı vurgulandı.
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