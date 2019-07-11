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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sıfır atık köy

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Sıfır atık köy

Japonya’daki Kamikatsu, ‘dünyanın ilk sıfır atık kasabası’ adayı oldu. Kamikatsu kasabasının amacı, 2003’te başlattığı sıfır atık uygulamasıyla bu yılın sonuna kadar hiç atık üretmeyen kasaba olmak. Kamikatsu’nun 2003’te 500 tonu aşan atık miktarı, 2016’da 300 tona düştü.

Japonya'da Tokushima'ya bağlı Kamikatsu kasabası 2003'te başlattığı sıfır atık uygulamasıyla bu yılın sonuna kadar ‘hiç atık üretmeyen kasaba’ olmayı hedefliyor. Nüfusu bin 529 olan Kamikatsu'da, 2003'te başlatılan sıfır atık uygulamasıyla 500 tonu aşan atık miktarı, 2016'da 300 tona kadar düşürüldü. Proje kapsamında çöp toplama hizmeti bulunmayan Kamikatsu'da, kasaba sakinleri evlerinden çıkan çöpleri kasabanın çöp toplama noktasına getiriyor. Toplama noktasında 45 kategoriye ayrılan çöpleri, geri dönüştürülmek üzere sözleşmeli firmalar topluyor.

ÇÖPLER KATEGORİLERE AYRILIYOR

Çöp toplama noktasında hafta içi her gün çalışan iki görevli, çöp getirenlere ayrıştırma konusunda yardımcı oluyor. Kasabadaki atıklar, ikinci el olabilecek ürünler, gıda, metal, kâğıt, kumaş, biyolojik, plastik, cam, tehlikeli, hacmi büyük, yakılacak, geri dönüşüm çaresi olmayan atıklar gibi kategorilere ayrılıyor. Haneler ise gıda atıklarını organik gübreye dönüştüren geridönüşüm makineleri kullanıyor. Kasaba sakinlerinin yüzde 80'i, çöplerini toplama noktasına getiriyor. Yüzde 20'si ise kendi arsalarına gömmeyi veya kendi imkânlarıyla yakmayı tercih ediyor.

Sıfır atık köy

‘Sıfır atıklı’ Kamikatsu’da çöpü azaltmanın yanı sıra israfı azaltmak adına da ikinci el ürünlerin bir noktada toplandığı ve ihtiyacı olan kişilerin ücretsiz alıp değerlendirebileceği bir sistem oluşturuldu.

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