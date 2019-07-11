Sıfır atık köy
Japonya’daki Kamikatsu, ‘dünyanın ilk sıfır atık kasabası’ adayı oldu. Kamikatsu kasabasının amacı, 2003’te başlattığı sıfır atık uygulamasıyla bu yılın sonuna kadar hiç atık üretmeyen kasaba olmak. Kamikatsu’nun 2003’te 500 tonu aşan atık miktarı, 2016’da 300 tona düştü.
Japonya'da Tokushima'ya bağlı Kamikatsu kasabası 2003'te başlattığı sıfır atık uygulamasıyla bu yılın sonuna kadar ‘hiç atık üretmeyen kasaba’ olmayı hedefliyor. Nüfusu bin 529 olan Kamikatsu'da, 2003'te başlatılan sıfır atık uygulamasıyla 500 tonu aşan atık miktarı, 2016'da 300 tona kadar düşürüldü. Proje kapsamında çöp toplama hizmeti bulunmayan Kamikatsu'da, kasaba sakinleri evlerinden çıkan çöpleri kasabanın çöp toplama noktasına getiriyor. Toplama noktasında 45 kategoriye ayrılan çöpleri, geri dönüştürülmek üzere sözleşmeli firmalar topluyor.
ÇÖPLER KATEGORİLERE AYRILIYOR
Çöp toplama noktasında hafta içi her gün çalışan iki görevli, çöp getirenlere ayrıştırma konusunda yardımcı oluyor. Kasabadaki atıklar, ikinci el olabilecek ürünler, gıda, metal, kâğıt, kumaş, biyolojik, plastik, cam, tehlikeli, hacmi büyük, yakılacak, geri dönüşüm çaresi olmayan atıklar gibi kategorilere ayrılıyor. Haneler ise gıda atıklarını organik gübreye dönüştüren geridönüşüm makineleri kullanıyor. Kasaba sakinlerinin yüzde 80'i, çöplerini toplama noktasına getiriyor. Yüzde 20'si ise kendi arsalarına gömmeyi veya kendi imkânlarıyla yakmayı tercih ediyor.
‘Sıfır atıklı’ Kamikatsu’da çöpü azaltmanın yanı sıra israfı azaltmak adına da ikinci el ürünlerin bir noktada toplandığı ve ihtiyacı olan kişilerin ücretsiz alıp değerlendirebileceği bir sistem oluşturuldu.
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