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Dünya
DHA
11.12.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Şiddetli rüzgar kamyonu polis aracının üzerine devirdi!

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Şiddetli rüzgar kamyonu polis aracının üzerine devirdi!

İngiltere'nin kuzeyinde sert esen rüzgârlar nedeniyle bir kamyon, polis arabasının üzerine devrildi.

İngiltere'yi etkisi altına alan şiddetli rüzgârlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Otoyolda devrilen bir kamyona müdahale için bölgeye giden polis ekibi de büyük bir kaza atlattı. Devrilen kamyon için araçlarından inen polisler çalışma yaptıkları sırada, seyir halindeki bir başka kamyon polis aracının üzerine devrildi.

Araçlarının üzerine kamyon devrilen polis memuru telsizden "A1 yolunu kapatmalıyız, bir kamyon devriye aracımın üstüne devrildi. Daha dün cilalatmıştım" diye anons geçerek merkezden destek talep etti.

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