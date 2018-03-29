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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
29.03.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Sıcak saatler! Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü

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Sıcak saatler! Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü

Suriye’deki Rus güçlerinin ülkenin batısında ABD birlikleriyle desteklediği yerel unsurlarla çatışmanın eşiğinden döndüğü ve krizin taraflar arasındaki telefon görüşmesiyle çözüldüğü öğrenildi.

Hafta başında yaşanan krizin ayrıntılarını, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bakanlığın basın ofisini ziyareti sırasında anlattı. Olayın Fırat nehrinin doğusunda Deyrizor bölgesinde cereyan ettiğini söyleyen Mattis, “Rus unsurlar” olarak bahsettiği güçlerin daha ileri ve yakın konuşlanmak için hareket ettiğini açıkladı.

GENELKURMAY BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un görüşmesi sonrası krizin aşıldığını belirten Mattis, “Rus unsurlar geri çekildi, biz de çok az çekildik” dedi.

Deyrizor’da geçen ay da, Rus paralı askerleri ve Suriye hükümet güçleri ABD ve ABD destekli güçlerle çatışmıştı.

ABD saldırıya, hava bombardımanıyla yanıt vermiş ve Kremlin bağlantılı özel şirketin paralı askerleri dahil 300 asker öldürülmüştü. Mattis, Rus paralı askerlerinin neden saldırdığı konusundaki soruya, “Bunu hala yanıtlayamıyorum ama açıkçası bunun için çok ağır bir bedel ödediler” karşılığını verdi.

Şubat ayındaki çatışmayı, iki ülke arasındaki kırmızı hat görüşmesi de engelleyememişti. Görüşmeyi yapan Rus yetkililer, paralı askerlerin kendilerine bağlı olmadığını söylemişti.

ABD ordusu o dönemde, telefona yanıt veren Ruslar’ın kötü niyeti olmadığını söylese de çatışanların Moskova’yla bağlantısı artık kesin olarak biliniyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise bu sefer bir çatışma olasılığının, Rusya’nın yönlendirmesiyle azaltıldığını kaydetti.

ABD’nin Suriye’de DEAŞ'la mücadele kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ana omurgasını oluşturduğuSuriye Demokratik Güçleri’ne destek veren yaklaşık 2 bin askeri mevcut.
DEAŞ'lıların bulunduğu alanlar, Fırat nehrinin orta kesimlerinde yer alıyor. ABD’li yetkililer bu alanları temizlenmesinin, Türkiye’nin askeri operasyonları nedeniyle yavaşladığını savunuyor.

MATTİS'TEN MENBİÇ AÇIKLAMASI
Mattis, Menbiç'e yönelik herhangi bir hareketlilik görmediklerini, burası konusunda Türkiye ile herhangi bir tıkanıklık olmaksızın görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? 29.03.2018
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