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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
18.08.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Sevgililer taksiciye dehşeti yaşattı

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Polonya'da taksiye binen bir genç ve kız arkadaşı taksiciyi soydu. Görüntülerde, gencin, taksicinin boğazına bıçak dayadığı, genç kızın ise gülümseyerek paraları aldığı görüldü

Olay, başkent Varşova´da meydana geldi. 17 yaşında olduğu belirtilen bir genç ve genç kız taksiciyi soydu. Taksi kamerasına yansıyan görüntülerde, gençlerin arka koltukta oturdukları, genç kızın ise taksi sürücüsüne ve yanındaki diğer gence bakarak gülümsediği görüldü.

Ardından el çantasının içerisinden çıkardığı bıçağı taksi sürücüsünün boğazına dayayan 17 yaşındaki genç, taksi sürücüsünü tehdit etti. Bu sırada, arka koltukta oturmaya devam eden genç kızın gülmeye devam ettiği, ön koltuğa doğru uzanarak taksi sürücüsünün paralarını aldığı görüldü.

Olay yerinden kaçan 2 genç, polis tarafından gözaltına alındı.

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