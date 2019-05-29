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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
WASHINGTON (AA)
29.05.2019 - 22:48, Son Güncelleme:

Serkan Gölge tahliye edildi

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Serkan Gölge tahliye edildi

FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hükümlü Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılan Gölge, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunuyordu.

Serkan Gölge, İnfaz Hakimliğinin kararıyla denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus Bakanlıkta yapılan basın toplantısında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı Gölge hakkında açıklamalarda bulundu.

Gölge'nin bugün itibariyle Türk makamları tarafından serbest bırakıldığını kaydeden Ortagus, "Bu haberi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ortagus, Gölge ve ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde çalışan diğer konsolosluk çalışanlarının durumunu da yakından takip etmeye devam edeceklerini belirterek, "Kendilerine elimizden gelen her türlü danışmanlık hizmetini vermeye devam edeceğiz. Ayrıca, Gölge'nin bir anca önce evine dönmesi konusunda emin olacağız." dedi.

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan Gölge'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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