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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerSenato’dan Trump’a ‘S-400’ mektubu
Dünya Senato’dan Trump’a ‘S-400’ mektubu
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Dünya
18.03.2018 - 00:57, Son Güncelleme:

Senato’dan Trump’a ‘S-400’ mektubu

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Senato’dan Trump’a ‘S-400’ mektubu

Bir grup Amerikalı senatör, “Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası” uyarınca Rusya’nın aralarında Türkiye’nin de olduğu bir dizi ülkeye S-400 hava savunma sistemi satışına dair Trump yönetiminden detaylı bilgi istedi.

ABD’de Kongre’nin üst kanadı Senato’ya mensup 11 Demokrat Partili Senatör, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na hitaben Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerini aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelere satışına dair bir mektup yazdı. Senatörler, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Katar ve diğer ülkelere satışıyla ilgili Trump yönetiminden ayrıntılı bilgi talep etti.  Senato Dış ilişkiler Komitesi’nin üst düzey üyesi Senatör Robert Menendez öncülüğünde kaleme alınan mektupta 2 Ağustos 2017’de ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak kabul edilen “Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası” (CAATSA) hatırlatıldı. Mektupta, bu yasanın Rus savunma ve istihbarat sektörleriyle önemli işlemler yapanlara dair yaptırımlar uygulanması konusunda ABD hükümetinin yeterli ilerleme sağlayamadığına dair kaygılar dile getirildi. Senatörler, S-400 sistemlerinin satışı konusunda Rusya ile ilgili ülkeler arasında yürütülen görüşmeler ve bu silah anlaşmalarının CAATSA yaptırımlarını tetikleyip tetiklemeyeceği hakkında tahkikat yapılması için bu mektubu kaleme aldıklarını belirtti.

BİLGİ NOTU

CAATSA, İran, Kuzey Kore ve Rusya’ya yönelik hazırlanmış ve bu ülkelerdeki savunma ile istihbarat sektörlerinin belli kesimleriyle iş anlaşmalarına yaptırım öngörüyordu. Trump, yasayı “yürütmenin müzakere yetkisine tecavüz ettiği” gerekçesiyle sert eleştirmiş, ancak imzalamıştı.

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