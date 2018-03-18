Senato’dan Trump’a ‘S-400’ mektubu
Bir grup Amerikalı senatör, “Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası” uyarınca Rusya’nın aralarında Türkiye’nin de olduğu bir dizi ülkeye S-400 hava savunma sistemi satışına dair Trump yönetiminden detaylı bilgi istedi.
ABD’de Kongre’nin üst kanadı Senato’ya mensup 11 Demokrat Partili Senatör, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na hitaben Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerini aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelere satışına dair bir mektup yazdı. Senatörler, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Katar ve diğer ülkelere satışıyla ilgili Trump yönetiminden ayrıntılı bilgi talep etti. Senato Dış ilişkiler Komitesi’nin üst düzey üyesi Senatör Robert Menendez öncülüğünde kaleme alınan mektupta 2 Ağustos 2017’de ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak kabul edilen “Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası” (CAATSA) hatırlatıldı. Mektupta, bu yasanın Rus savunma ve istihbarat sektörleriyle önemli işlemler yapanlara dair yaptırımlar uygulanması konusunda ABD hükümetinin yeterli ilerleme sağlayamadığına dair kaygılar dile getirildi. Senatörler, S-400 sistemlerinin satışı konusunda Rusya ile ilgili ülkeler arasında yürütülen görüşmeler ve bu silah anlaşmalarının CAATSA yaptırımlarını tetikleyip tetiklemeyeceği hakkında tahkikat yapılması için bu mektubu kaleme aldıklarını belirtti.
BİLGİ NOTU
CAATSA, İran, Kuzey Kore ve Rusya’ya yönelik hazırlanmış ve bu ülkelerdeki savunma ile istihbarat sektörlerinin belli kesimleriyle iş anlaşmalarına yaptırım öngörüyordu. Trump, yasayı “yürütmenin müzakere yetkisine tecavüz ettiği” gerekçesiyle sert eleştirmiş, ancak imzalamıştı.
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