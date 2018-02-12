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    Seksi olduğu için gözaltına alınan dansöz serbest bırakıldı

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 20:20 | Son Güncelleme:

    Mısır’da dansının çok tahrik edici olduğu gerekçesiyle tutuklanan 31 yaşındaki Yekaterina Andreyeva, sosyal medya üzerinden serbest bırakıldığını duyurdu. Andreyeva mahkum olarak geçirdiği birkaç günün hayatının en kötü günleri olduğunu belirtti.

    Sputnik'te yer alan habere göre, Instagram hesabından açıklama yapan Andreyeva kendisine yönelik suçlamaları reddederek, mahkum olarak geçirdiği birkaç günün hayatının en kötü günleri olduğunu ifade etti.

    Rus dansöz Yekaterina Andreyeva, 6 Şubat'ta bir gece kulübündeki dans görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından tutuklanmıştı. 31 yaşındaki dansöz açık ve tahrik edici giysilerle ahlaksızlığa teşvik etmekle suçlanıyordu.

    Tutuklanmasının arkasındaki gerçek nedeni bilmediğini belirten Andreyeva, giysilerinin hiçbir sorunlu yanı olmadığını savundu.

    Andreyeva "Hayatımın en kötü günleriydi, ancak adalet yerini buldu. Bu benim masum olduğumu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler: Yekaterina Andreyeva , Mısır , dansöz
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