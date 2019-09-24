Seks bağımlılığının nedeni aşk hormonu
İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nde yapılan bir araştırma, seks bağımlılığı hastalığına beyinde normalin çok üzerinde bulunan ve ‘aşk hormonu’ diye bilinen oksitoksin hormonunun neden olduğunu ortaya koydu.
Dünya nüfusunun yüzde 3-6’sını etkilediği tahmin edilen seks bağımlılığı, sıklıkla anksiyete ve depresyon gibi diğer ruhsal sorunlarla birlikte görülmesi ve başka psikolojik rahatsızlıkların yansıması da olabilmesi nedeniyle ayrı bir hastalık olarak kabul edilmiyordu. Michael Douglas, Charlie Sheen ve 2011 yılında ölen Amy Winehouse, seks bağımlılığı olan ünlüler arasında yer alıyor.
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