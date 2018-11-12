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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İHA
12.11.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Seçimi kazandı, Washington'a gidecek parası yok!

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Seçimi kazandı, Washington'a gidecek parası yok!

ABD'nin New York Eyaleti'nden Temsilciler Meclisi'ne seçilen ve garsonluk yaparak hayatını idame ettiren Alexandria Ocasio-Cortez, ilk maaşını alana kadar Washington DC'ye taşınamayacağını açıkladı.

Garsonluk yaparak hayatını idame ettiren Alexandria Ocasio-Cortez, ABD'nin New York Eyaleti’nden Temsilciler Meclisine seçilerek dikkatleri üzerine toplamıştı. Cortez, garson maaşıyla yaptığı birikimlere rağmen, kongre üyesi maaşını alana kadar Washington DC'ye taşınamayacağını açıkladı.

29 YAŞINDAKİ OCASIO EN GENÇ KONGRE ÜYESİ

Ocasio, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Bir kongre üyesi olmadan önce maaşsız üç ay geçinemem. O zaman nasıl bir daire kiralarım? Bunlar küçük ama önemli gerçekler" dedi. Kongre üyesi olmasının kendisi için "çok sıra dışı" olduğunu söyleyen 29 yaşındaki Ocasio, 2 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'ndeki yerini alacak ve ABD tarihinin en genç kongre üyesi olacak.

WASHINGTON DC EN PAHALI ŞEHİRLERDEN BİRİ

Wall Street Journal’e göre, bir kişinin Washington DC'ye taşınma maliyeti en iyi ihtimalle 4 bin 600 dolar. Ayrıca ilk kira ile güvenlik teminat da eklenince 3 bin 300 dolarlık bir ödeme yapılması gerekiyor.

VOGUE'TAKİ KIYAFETLERİ DERGİ VERDİ

Cumhuriyetçi medya kuruluşları ise bir kaç hafta önce bir moda dergisine pahalı kıyafetlerle pozlar veren Ocasio'yu yalancı olmakla itham etti. Ocasio ise bu giysilerin röportaj için verildiğini, bunun olağan bir uygulama olduğunu açıkladı.

Porto Riko kökenli Ocasio, New York'un 14’üncü bölgesinde, Bronx ve Queens’ten kendisi gibi işçi sınıfı göçmenlerin mahallelerini içeren bölgeden Temsilciler Meclisine seçilmişti.

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