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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
23.07.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Sapık adam uçakta kriz çıkardı! İğrenç olay böyle görüntülendi...

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Sapık adam uçakta kriz çıkardı! İğrenç olay böyle görüntülendi...

26 yaşındaki Genevieve Pascolla, Londra'dan Chicago'ya kalkan uçakta yolculuk esnasında uyandığında bir adamı battaniyenin altında cinsel organıyla oynarken görünce olayı hem fotoğrafladı hem de yetkililere bildirdi.

26 yaşındaki Genevieve Pascolla, ABD'li United Airlines havayolu firmasıyla Londra'dan Chicago'ya kalkan uçakta yolculuk esnasında uyandığında bir adamı battaniyenin altında cinsel organıyla oynarken gördü. 

Profesyonel fotoğrafçı olan kadın, kabin ekibinin tepkisiyle daha da dehşete düştüğünü söyledi. Genevieve, adamın bu hareketi hiçbir şey olmamış gibi küçük bir çocuğun karşısında oturarak yaptığını söyledi.

Chicago'lu Genevieve, olayla ilgili bir video yayınladı ve olaya karşı tutumları için havayolunu suçladı. Genevieve Instagram üzerinde yazdığı yazıda şöyle yazıyordu: “Bize yeni koltuklar verdiler. Daha sonra“ hangi parfümü kullanıyorsun ” tarzı sorularla şakalar yapmaya başladılar. Kimse onu durdurmadı.Cinsel eylemini gerçekleştirmesine kabin  görevlileri izin verdi."

Kadın şöyle ekledi: "Bir kadın olarak ben kabin memurlarının bu umursamazlığı ile dehşete düştüm. Bu eylemi yapan  adam bundan çok daha fazlasını yapabilir.

Sapık adam uçakta kriz çıkardı İğrenç olay böyle görüntülendi...

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ

Genevieve havaalanı güvenliği tarafından kendine "yolcudan özür dilenmesi istendiğini" fakat kendisinin reddettiğini söyledi.

Daha sonra müşteri hizmetlerinin kendisine attığı bir maili paylaştı.

Mailde yazan yazı şöyleydi: "Yaşadığınız rahatsızlıktan dolayı tekrar özür dileriz. Seyahatiniz için United Airlines'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki seyahatinizin daha olumlu bir deneyim olacağını umuyoruz. "

Genevieve maile şu şekilde yanıt verdi: "Uçuşlarınızdan birinde olan bu olayın 'rahatsız edici bir deneyim' olarak nitelendirilmesi biraz yetersiz."

Sapık adam uçakta kriz çıkardı İğrenç olay böyle görüntülendi...

 

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