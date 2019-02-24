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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.02.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Salih ile Sisi görüşmesinde "bayrak krizi" tartışması

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Salih ile Sisi görüşmesinde "bayrak krizi" tartışması

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin görüşmesine ilişkin fotoğrafta Irak bayrağının bulunmaması, "bayrak krizi" tartışmasına neden oldu.

Salih'in basın ofisinden, Irak Cumhurbaşkanı'nın, Sisi ile Mısır'daki Şarm eş-Şeyh'te görüşmesine ilişkin yazılı açıklamada paylaşılan fotoğrafta, Sisi'nin arkasında Mısır bayrağı olmasına rağmen görüşmede Irak bayrağının bulunmaması dikkati çekti.

Görüşmede Irak bayrağının yer almaması nedeniyle ülkede "bayrak krizi" tartışması başladı.

Salih ile Sisi görüşmesinde bayrak krizi tartışması

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Basın Ofisi Müdürü Haydar Hamada, yaptığı yazılı açıklamada, İbadi ile Sisi'nin Kahire'de 22 Ekim 2018'deki görüşme fotoğrafını paylaşarak, "İbadi'nin Sisi ile son görüşmesiydi. Mısır tarafı, Başbakan İbadi'nin makamının Cumhurbaşkanı Sisi'nin makamıyla eşleşmediği gerekçesiyle Irak bayrağını kabul etmemişti ancak İbadi ofisinin ısrarı sonucu Irak bayrağı görüşmede yer almıştı." ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

 

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