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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
17.07.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

İşte minik Rüya'nın katili! 'İdamla yargılanacak'

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
İşte minik Rüya'nın katili! 'İdamla yargılanacak'

ABD’nin Idoha eyaletine Ethiyopyalı annesi ile mülteci olarak yerleşen Rüya Kadir, üçüncü yaş gününü kutlarken bıçaklanarak öldü. Rüya’nın İstanbul’da yaşayan babası Recep Seran’a kızının cenazesine katılabilmesi için Idaho eyaleti senatorü Jim Risch’in girişimleriyle Amerikan vizesi çıkarıldı. Rüya'nın katiline ait görüntüler ortaya çıkarken, adamın idamla yargılanacağı ifade edildi.

Küçük Rüya’nın doğumgününün yapıldığı apartman sitesindeki daireye girerek  altısı çocuk dokuz kişiyi bıçaklayan katil Timmy Kinner (30) için savcıların idam cezası isteyeceği kaydedildi.

14 Ağustos’ta yeniden hakim karşısına çıkacak olan Kinner’in cezaevinden yeni çıktığı ve saldırı sırasında sokakta yattığı belirtildi. Savcıların soruşturmayı tamamlayıp, sanığın ruh sağlığı incelendikten sonra büyük ihtimalle idam cezası isteyeceği kaydedildi.

İşte minik Rüyanın katili İdamla yargılanacak

Önceki gün (pazartesi) kaldığı cezaevinden video bağlantısıyla hakim Russel Comstock karşısına çıkarılan Kinner,  görüntülerin medya ile paylaşılmaması isteği hakim tarafından geri çevrildi. 

İşte minik Rüyanın katili İdamla yargılanacak

Kinner, bu karar üzerine ‘Bu bir sabotaj sayın hakim’ diye bağırması üzerine, salondaki  bir kadından izleyiciderd ‘Kapa çeneni’ uyarısı geldi.

İşte minik Rüyanın katili İdamla yargılanacak

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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