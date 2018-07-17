İşte minik Rüya'nın katili! 'İdamla yargılanacak'
ABD’nin Idoha eyaletine Ethiyopyalı annesi ile mülteci olarak yerleşen Rüya Kadir, üçüncü yaş gününü kutlarken bıçaklanarak öldü. Rüya’nın İstanbul’da yaşayan babası Recep Seran’a kızının cenazesine katılabilmesi için Idaho eyaleti senatorü Jim Risch’in girişimleriyle Amerikan vizesi çıkarıldı. Rüya'nın katiline ait görüntüler ortaya çıkarken, adamın idamla yargılanacağı ifade edildi.
Küçük Rüya’nın doğumgününün yapıldığı apartman sitesindeki daireye girerek altısı çocuk dokuz kişiyi bıçaklayan katil Timmy Kinner (30) için savcıların idam cezası isteyeceği kaydedildi.
14 Ağustos’ta yeniden hakim karşısına çıkacak olan Kinner’in cezaevinden yeni çıktığı ve saldırı sırasında sokakta yattığı belirtildi. Savcıların soruşturmayı tamamlayıp, sanığın ruh sağlığı incelendikten sonra büyük ihtimalle idam cezası isteyeceği kaydedildi.
Önceki gün (pazartesi) kaldığı cezaevinden video bağlantısıyla hakim Russel Comstock karşısına çıkarılan Kinner, görüntülerin medya ile paylaşılmaması isteği hakim tarafından geri çevrildi.
Kinner, bu karar üzerine ‘Bu bir sabotaj sayın hakim’ diye bağırması üzerine, salondaki bir kadından izleyiciderd ‘Kapa çeneni’ uyarısı geldi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle