Rusya’ya Doğu Guta baskısı

ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel önceki gün yaptıkları telefon görüşmesinde hem Moskova hem de Şam yönetimine tepki gösterdi. İki lider, Esad rejiminin Doğu Guta’daki şiddetten sorumlu tutulması gerektiğini belirtirken, Rusya’nın da bu bölgenin bombalanmasındaki rolünü sona erdirmesini ve Şam yönetimini sivil alanlara yönelik operasyonlarını sonlandırması için ikna etmesini istedi. Merkel-Trump görüşmesinin ayrıntılarını Almanya Başbakanlık Ofisi aktardı. Açıklamada, Esad rejiminin aynı zamanda bu bölgedeki kimyasal silah kullanımı ve sivillere yönelik ablukadan da sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı. Suriye hükümeti ile müttefikleri Rusya ve İran’ın derhal ve tam olarak BMGK ateşkes kararını uygulaması gerektiği hatırlatıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Trump da telefonla görüştü. Elysee Sarayı’ndan dün yapılan açıklamada, iki liderin Suriye’de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BMGK kararının derhal uygulanması gerektiğini söylediği belirtildi.

RUSYA’NIN AÇIKLAMASI

Açıklamada “Macron ve Trump, Rusya’nın Esad rejimine BMGK’nın kararını uygulaması için yoğun baskı yapması gerektiğinin altını çizdi” ifadeleri kullanıldı. ABD, Almanya ve Fransa’dan bu açıklamalar gelirken, Kremlin’den tam aksi yönde mesajlar geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BMGK ateşkes kararına karşın bu bölgede insani dramın sürdüğüne işaret ederek, kapsamlı bir askeri harekâtın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

BİLGİ NOTU

Rusya, geçen cumartesi alınan ve ‘gecikmeksizin’ ateşkesi öngören BMGK kararının ardından 27 Şubat’ta Doğu Guta’da ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan etmişti. Ancak bombardıman ve şiddet olayları sürüyor.

Doğu Guta’da çocuklar, “#Iamstillalive” (ben hâlâ hayattayım) etiketi ile sosyal medyada farkındalık kampanyası başlattı. Kampanyaya katılan çocuklar ellerini kaldırarak “Ben hâlâ hayattayım” mesajı verdi. Amer Alshami/AA

ASTANA’DA YENİ ÜÇLÜ ZİRVE

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in 16 Mart’ta Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geleceği açıklandı. Rus Sputnik’in haberine göre Rusya’nın Astana Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksandr Musiyenko, Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif’in 16 Mart’ta Astana’da Suriye gündemiyle bir araya geleceğini belirtti. Musiyenko, söz konusu bilgiyi Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov’dan aldığını kaydetti. Musiyenko, “Bu çerçevede Abdrahmanov, Suriye’nin karşı karşıya kaldığı insani sorunların çözümü konusunda büyük bir umut besliyor. Bu, esir takası, rehinelerin salıverilmesi, gıda gibi temel ürünlere erişimi ve mevcut koşullarda yaşayan çocukların rehabilitasyonunu kapsıyor. Rusya, bunun için elinden geleni yapıyor ve bildiğiniz üzere süreci Türkiye ve İran’la birlikte yürütüyor” ifadelerini kullandı.

SİVİLLER YER ALTINDA YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR

Diplomasi cephesinde bu gelişmeler olurken, BMGK kararı ve Rusya’nın duyurduğu günde 5 saatlik ateşkese rağmen Esad rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta’ya bombardıman sürüyor. Esad rejiminin 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta’ya son 12 günde düzenlediği saldırılarda 127’si çocuk 674 sivil hayatını kaybetti. 2 bin 278 kişi yaralandı. 400 bin civarında kişinin abluka altında yaşadığı Doğu Guta’da, siviller dışarıda barınma imkânı kalmadığı için ‘sığınak’ tabir edilen bodrumlara indi. Sığınaklarda gıda, ısıtma ve aydınlatma imkânı bulunmuyor. Çocukların korkularını yatıştırmak, temiz hava ve ışık girmesi için bazı bodrumların tavanlarına delikler açılıyor.