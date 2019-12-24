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Dünya
24.12.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Rusya’nın SU-57 süper uçağı ilk kazasını yaptı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’nın SU-57 süper uçağı ilk kazasını yaptı

Rusya tarafından 2000 yılları başında tasarlanmaya başlanan ve geçtiğimiz yıl seri üretimine geçilen ABD’deki F-35 muadili 5. nesil SU-57 çok amaçlı savaş uçağı ilk kazasını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son model SU-57 bu sabah ülkenin uzak doğusundaki Habarovsk bölgesinde test uçuşuna çıktığı sırada arıza vererek yere çakıldı. Pilotun son anda kabini terk ederek hayatta kalmayı başardığı duyuruldu.

Habarovsk bölgesindeki “Dzengi” askeri havalimanına 111 kilometre mesafede kaza geçilen uçağın yere çakılmasıyla tamamen parçalandığı da İnterfaks ajansı tarafından duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı ile askeri sanayi yetkilileri olay yerinde kazanın nedenini belirlemek için kara kutuları aramaya devam ettikleri de kaydedildi. Salı sabahı yere çakılarak parçalanan SU-57 savaş uçağı seri üretimden çıkan ilk numuneydi.
Rusya Savunma Bakanlığı, yeni nesil SU-57 süper savaş uçağından 2020 yılı için 76 adet sipariş etmişti.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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