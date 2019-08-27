Rusya’dan radyasyon arttı’ itirafı
Rusya Meteoroloji Müdürlüğü, 8 Ağustos tarihindeki füze denemesi sırasında yaşanan kaza sonrasında bölgede radyasyon seviyesinin arttığını teyit etti. Rusya Savunma Bakanlığı iddiaları reddediyordu.
RUSYA’nın kuzeyindeki Arhangelsk bölgesinde 8 Ağustos tarihinde yeni bir silah denemesi sırasında yaşanan kazada nükleer motora sahip roketin infilak ettiği kesinleşti. Rusya Meteoroloji Müdürlüğü İnterfaks ajansına yaptığı yeni açıklamada 8-13 Ağustos tarihleri arasında Arhangelsk bölgesi ‘Nenoks’ poligonuyla Severodvinsk tersaneleri bölgesinde havadaki radyasyon seviyesinin arttığını belirtti.
NÜKLEER İZOTOPLAR
Gözlem sonuçlarını 20 gün sonra açıklayan Meteoroloji Müdürlüğü (Rosgidromet), “Arhangelsk bölgesinde radyasyon artışı gözlenmiştir. Tespit edilen bu radyasyon baryum, stronsiyum ve lantan izotoplarının bulut halinde havaya karışmasından kaynaklanmıştır. Bulut dağıldıktan sonra 23 Ağustos tarihi itibarıyla bölgedeki radyasyon seviyesi normale dönmüştür” dedi. Bağımsız AtomInfo.ru haber sitesinin editörü Alexander Uvarov, izotopların insan sağlığına bir tehdit oluşturmadığını iddia etti. Uvarov, bu izotopların uranyumun nükleer füzyonunun yan ürünleri olduğunu belirtti.
SENSÖRLER SUSMUŞTU
Rosgidromet, yakınlardaki Severodvinsk kentinde yarılanma ömrü birkaç saat ile 12.8 gün arasında değişen radyoaktif elementlerin tespit edildiğini kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı bölgede radyasyon kirliliği yaşanmadığında ısrar etmişti. Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Antlaşması Örgütü, kaza sonrasında bölgedeki dört sensörden veri alamadığını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Ryabkov, sensörlerden data paylaşımının zorunlu olmadığını savunmuştu.
BİLGİ NOTU
8 Ağustos’ta Rusya’nın kuzeyindeki ‘Nenoks’ poligonunda iki saat arayla iki patlama tespit edilmişti. Bağımsız silah uzmanları, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yapımını ilan ettiği ‘Burevestnik’ (Fırtına habercisi) füzesinin motorunun testi sırasında kaza yaşandığını iddia etmişti. Deniz platformundaki denemede 5 kişi ölmüştü.
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