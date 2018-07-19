Rusya'dan Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile üçlü zirve düzenlenmesi ihtimaline olumlu yaklaştığını açıkladı.
Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu konu gündemimizde bulunuyor. Liderler bu imkanı görüştüler ve buna üç ülke de olumlu yaklaşıyor. Zirvenin düzenleneceği sürelerin kesin tarihi henüz belli değil."
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