Rusya'dan İngiltere'ye Sherlock Holmes cevabı

4 Mart tarihinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulya’nın İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmeleri olayı dün akşam BM Güvenlik Konseyi'ne taşındı. İngiltere’nin BMGK’daki temsilcisi Allen, “Rusya, ülkemizde askeri amaçlı üretilen (Noviçok) gazıyla seçici olmayan ve binlerce insanın hayatını tehlikeye atan kimyasal saldırı düzenlemiştir” derken ABD, Fransa İngiltere’nin tespitiyle hemfikir olduklarını duyurdu. İngiliz temsilci,“Rusya, geçmişinde devlet destekli suikastler yapma, diğer ülkelere müdahale etme, sivillerin hayatlarını gözardı etme geçmişine sahip” diye konuştu. Rusya'nın “pervasız eylemlerine” karşı çıktıklarını ifade eden Allen, BM Güvenlik Konseyi'ne Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olması çağrısı yaptı.



İngiliz Büyükelçi Jonathan Allen

ORTAK SORUŞTURMAYA HAZIRIZ

Rusya Büyükelçi Nebenzia ise buna "Skripal olayıyla ilgimiz yok. Bu madde bizce İngiltere’de üretilip Rusya’yı suçlamak için provokasyon amaçlı seçilen kurban Skripal üzerinde tatbik edilmiştir. Biz ortak soruşturmaya hazırız. Hiçbir şeyden korkumuz ve gizlediğimiz hiçbir şey yok” diye karşılık verdi. Hararetli tartışmada Nebenzia, İngiliz yazar Conan Doyle’nin Sherlock Holmes eserini hatırlayarak “Skripal’in Londra’da zehirlenmesi olayında İngiltere yönetimi Conan Doyle eserindeki beyinsiz Scotland Yard müfettişi Lestrade gibi davranıyor. Kanıt göstermeksizin işine geleni suçlama kısa yolunu seçiyor. Londra’da zehirlenen Skripal olayı sır perdesini çözmek için aslında yeni bir Sherlock Holmes lazım. Ama ben İngiliz yönetiminin gerçekleri ortaya çıkarma amacı güttüğünü düşünmüyorum” çıkışında bulundu.



Rusya'nın BMGK Büyükelçisi Vassily Nebenzia

BİZDE O MADDE YOK, BATI'DA VAR

Sergey Skripal'ın zehirlenmesinde kullanılan (Noviçok) kimyasal madde hakkında Rusya’nın resmi görüşünü de dile getiren Nebenzya, “Burada adı geçen kimyasal maddeye gelince. Biz ne Sovyetler Birliği ne de günümüz Rusya’sında (Noviçok) adı altında herhangi kimyasal silah geliştirilmesi çalışması yapmadık. 1970’li yıllarda Sovyetler ve ABD, VX gazı üzerinde çalışmalar yaptı. Rusya, 1992 yılında kimyasal silahların yasaklanması anlaşması uyarınca bu alandaki tüm araştırmalara son verdi. Elimizdeki son kimyasal silah kapsülü de 2017 yılında imha edildi. Bu durum Uluslararası Kimyasal Silah Denetçileri komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Ancak bizdeki ve internette serbestçe ulaşılabilen bilgilere göre Batılı ülkeler bizim gibi davranmadı. Başta ABD ve İngiltere, 90’lı yılların başında Rusya’daki uzman kimyagerleri ve kimyasal silah üretimiyle ilgili dosyaları ülkemizden kaçırarak zehirleyici madde araştırmalarını sürdürdü. Bu alanda ciddi ilerleme kaydettiklerini de biliyoruz. Nitekim 4 Mart tarihinde nasıl zehirleyici madde kullanıldığının araştırması İngiltere’de bu tür kimyasal silahları geliştiren Porton Down askeri merkezinde yapıldı. Dolayısıyla bize adı geçen maddenin numuneleri Rusya ile araştırma için paylaşılmadan Rusya BMGK’da hiçbir kararın altına imzasını atmayacak” şeklinde konuştu.

ABD RUSYA'YI SUÇLADI

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de İngiltere'deki sinir gazı kullanımından Rusya'yı sorumlu tutarak, Rusya'nın “acımasız bir suç işlediğini” söyledi. ABD'nin Birleşik Krallık ile “mutlak dayanışma” içinde olduğunu ifade eden Haley “Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalı.” dedi.