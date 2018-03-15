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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerRusya'dan İngiltere'ye Sherlock Holmes cevabı
Dünya Rusya'dan İngiltere'ye Sherlock Holmes cevabı
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Dünya
15.03.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Rusya'dan İngiltere'ye Sherlock Holmes cevabı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya'dan İngiltere'ye Sherlock Holmes cevabı

İngiltere'nin Rusya'dan kendi saflarına devşirdiği eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesi olayı, BM Güvenlik Konseyi'nde İngiliz elçi ile Rus elçi arasında atışmaya neden oldu. İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, Rusya'yı suikast düzenlemekle suçladı. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise bunu reddederek "Londra’da zehirlenen Skripal olayı sır perdesini çözmek için aslında yeni bir Sherlock Holmes lazım" diye cevap verdi.

4 Mart tarihinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulya’nın İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmeleri olayı dün akşam BM Güvenlik Konseyi'ne taşındı. İngiltere’nin BMGK’daki temsilcisi Allen, “Rusya, ülkemizde askeri amaçlı üretilen (Noviçok) gazıyla seçici olmayan ve binlerce insanın hayatını tehlikeye atan kimyasal saldırı düzenlemiştir” derken ABD, Fransa İngiltere’nin tespitiyle hemfikir olduklarını duyurdu. İngiliz temsilci,“Rusya, geçmişinde devlet destekli suikastler yapma, diğer ülkelere müdahale etme, sivillerin hayatlarını gözardı etme geçmişine sahip”  diye konuştu. Rusya'nın “pervasız eylemlerine” karşı çıktıklarını ifade eden Allen, BM Güvenlik Konseyi'ne Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olması çağrısı yaptı.

Rusyadan İngiltereye Sherlock Holmes cevabı
İngiliz Büyükelçi Jonathan Allen

ORTAK SORUŞTURMAYA HAZIRIZ

Rusya Büyükelçi Nebenzia ise buna "Skripal olayıyla ilgimiz yok. Bu madde bizce İngiltere’de üretilip Rusya’yı suçlamak için provokasyon amaçlı seçilen kurban Skripal üzerinde tatbik edilmiştir. Biz ortak soruşturmaya hazırız. Hiçbir şeyden korkumuz ve gizlediğimiz hiçbir şey yok” diye karşılık verdi. Hararetli tartışmada Nebenzia, İngiliz yazar Conan Doyle’nin Sherlock Holmes eserini hatırlayarak “Skripal’in Londra’da zehirlenmesi olayında İngiltere yönetimi Conan Doyle eserindeki beyinsiz Scotland Yard müfettişi Lestrade gibi davranıyor. Kanıt göstermeksizin işine geleni suçlama kısa yolunu seçiyor. Londra’da zehirlenen Skripal olayı sır perdesini çözmek için aslında yeni bir Sherlock Holmes lazım. Ama ben İngiliz yönetiminin gerçekleri ortaya çıkarma amacı güttüğünü düşünmüyorum” çıkışında bulundu.

Rusyadan İngiltereye Sherlock Holmes cevabı
Rusya'nın BMGK Büyükelçisi Vassily Nebenzia

BİZDE O MADDE YOK, BATI'DA VAR

Sergey Skripal'ın zehirlenmesinde kullanılan (Noviçok) kimyasal madde hakkında Rusya’nın resmi görüşünü de dile getiren Nebenzya, “Burada adı geçen kimyasal maddeye gelince. Biz ne Sovyetler Birliği ne de günümüz Rusya’sında (Noviçok) adı altında herhangi kimyasal silah geliştirilmesi çalışması yapmadık. 1970’li yıllarda Sovyetler ve ABD, VX gazı üzerinde çalışmalar yaptı. Rusya, 1992 yılında kimyasal silahların yasaklanması anlaşması uyarınca bu alandaki tüm araştırmalara son verdi. Elimizdeki son kimyasal silah kapsülü de 2017 yılında imha edildi. Bu durum Uluslararası Kimyasal Silah Denetçileri komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Ancak bizdeki ve internette serbestçe ulaşılabilen bilgilere göre Batılı ülkeler bizim gibi davranmadı. Başta ABD ve İngiltere, 90’lı yılların başında Rusya’daki uzman kimyagerleri ve kimyasal silah üretimiyle ilgili dosyaları ülkemizden kaçırarak zehirleyici madde araştırmalarını sürdürdü. Bu alanda ciddi ilerleme kaydettiklerini de biliyoruz. Nitekim 4 Mart tarihinde nasıl zehirleyici madde kullanıldığının araştırması İngiltere’de bu tür kimyasal silahları geliştiren Porton Down askeri merkezinde yapıldı. Dolayısıyla bize adı geçen maddenin numuneleri Rusya ile araştırma için paylaşılmadan Rusya BMGK’da hiçbir kararın altına imzasını atmayacak” şeklinde konuştu.

ABD RUSYA'YI SUÇLADI

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de İngiltere'deki sinir gazı kullanımından Rusya'yı sorumlu tutarak, Rusya'nın “acımasız bir suç işlediğini” söyledi. ABD'nin Birleşik Krallık ile “mutlak dayanışma” içinde olduğunu ifade eden Haley “Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalı.” dedi.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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