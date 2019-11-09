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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.11.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Rusya'dan İdlib'de çadır kampına saldırı

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Rusya'dan İdlib'de çadır kampına saldırı

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki bir çadır kampına düzenlediği hava saldırısında bir çocuk yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, gece saatlerinden bu yana Rus savaş uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Cisir Eş Şuğur ilçesi, El Neyreb beldesi, Şeyh Mustafa, Rekaya, Bıdama ve Kebbine köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, İdlib'in El Neyreb beldesinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir kampa düzenlenen hava saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

SON BİR HAFTADAKİ HAVA SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 25'İ GEÇTİ

Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçaklarının son bir haftada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 25'i geçti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda bir milyonu aştı.

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