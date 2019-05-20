Rusya’dan İdlib mesajı: Esad ateşkes ilan etti
Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ndeki Rus komutanlığı, Şam rejiminin ülkenin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde dün ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
Açıklamada Esad rejiminin militanların saldırıları devam etmesine rağmen ateşkes kararı aldığı belirtilerek, “Hama, Lazkiye ve Halep çevresinde 13 noktada hükümet kuvvetleri ateş altında bulunmalarına rağmen karşılık vermeme kara aldılar. Durumu da bize bildirdiler” denildi. Suriye’deki rejim kuvvetleri havadan Rus desteğiyle 27 Nisan tarihinden bu yana İdlib’in güneyine yönelmişti. Rejimin kara birlikleri, İdlib’de 25 kilometre kadar ilerlemişti.
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