Rusya’dan Hmeymim üssüne SİHA şemsiyesi
Rusya’nın Suriye’de yürüttüğü askeri faaliyetlerin ana hava üssü sayılan Hmeymin’in radikal muhaliflerin silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenledikleri saldırılara karşı koruyucu hangarlarla güçlendirildiği bildirildi.
Hmeymim komutan yardımcısı yarbay Konztantin Dolgov, “2015’ten beri Hmeymim üssündeki uçaklarımızı açık havada tutuyorduk. Ancak radikal terör gruplarının SİHA saldırılarının ardından hangar inşa edilmesi kararı aldık. Bu hangarlar uçaklarımızı aşırı sıcak ve kum fırtınalarından da koruyacak. Ayrıca bize karşı dostane davranmayan ülkelerin uzaydan uydular aracılığıyla buradaki kuvvetlerimizin sayımını yapmasının da önüne geçilmiş olacak” dedi. Rusya, Hmeymim üssünde 30 civarında savaş uçağı bulunduruyor.
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