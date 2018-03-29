Rusya’dan Batı’ya rest: Kanıtlayın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU-Güven ÖZALP
29.03.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

Rusya’dan Batı’ya rest: Kanıtlayın

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Rusya’dan Batı’ya rest: Kanıtlayın

ESKİ çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından Batı ile Rusya arasında yeni Soğuk Savaş rüzgârları esmeye devam ediyor. ABD ve AB’nin Rus diplomatları sınır dışı etmesi ve NATO’nun da kervana katılmasının ardından Rusya’dan çok sert açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Salisbury saldırısı için İngiliz istihbaratını suçlayarak, ‘kanıtlayın’ mesajı verdi.

Rus Dışişleri’nin yazılı açıklamasında şöyle dendi: “İngiltere, ülkesinde bulunan Rusya vatandaşlarının can güvenliğini sağlayamıyor.  (Skripal olayında) Hiçbir kanıt sunmaksızın Rusya’yı kendi vatandaşlarını zehirlemekle suçluyor. Rusya’ya yönelik suçlamada adı geçen zehrin numunelerini ise taleplerimize rağmen bize teslim etmemiştir. 16 Mart’ta Rusya Soruşturma Komitesi vatandaşımız Yulya Skripal’ın İngiltere’de kasıtlı cinayete teşebbüs suçundan soruşturma başlatmıştır. İngiltere suçsuz olduğunu kanıtlamalıdır.”

KRİZ AB’Yİ BÖLDÜ

Sinir gazı saldırısı AB’yi böldü. 28 üyeli AB’de, İngiltere dahil, 19 ülke farklı sayılarda olmak üzere Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Türkiye, 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan ABD ve AB’nin uygulamasına katılmadı. Türkiye, NATO’nun yedi Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etme, üçünü bloke etme ve Rus misyonunun kapasitesini düşürme kararına onay verdi.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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