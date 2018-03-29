Rusya’dan Batı’ya rest: Kanıtlayın
ESKİ çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından Batı ile Rusya arasında yeni Soğuk Savaş rüzgârları esmeye devam ediyor. ABD ve AB’nin Rus diplomatları sınır dışı etmesi ve NATO’nun da kervana katılmasının ardından Rusya’dan çok sert açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Salisbury saldırısı için İngiliz istihbaratını suçlayarak, ‘kanıtlayın’ mesajı verdi.
Rus Dışişleri’nin yazılı açıklamasında şöyle dendi: “İngiltere, ülkesinde bulunan Rusya vatandaşlarının can güvenliğini sağlayamıyor. (Skripal olayında) Hiçbir kanıt sunmaksızın Rusya’yı kendi vatandaşlarını zehirlemekle suçluyor. Rusya’ya yönelik suçlamada adı geçen zehrin numunelerini ise taleplerimize rağmen bize teslim etmemiştir. 16 Mart’ta Rusya Soruşturma Komitesi vatandaşımız Yulya Skripal’ın İngiltere’de kasıtlı cinayete teşebbüs suçundan soruşturma başlatmıştır. İngiltere suçsuz olduğunu kanıtlamalıdır.”
KRİZ AB’Yİ BÖLDÜ
Sinir gazı saldırısı AB’yi böldü. 28 üyeli AB’de, İngiltere dahil, 19 ülke farklı sayılarda olmak üzere Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Türkiye, 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan ABD ve AB’nin uygulamasına katılmadı. Türkiye, NATO’nun yedi Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etme, üçünü bloke etme ve Rus misyonunun kapasitesini düşürme kararına onay verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle