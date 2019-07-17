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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
17.07.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Rusya'dan ABD'ye İdlib eleştirisi

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Rusya'dan ABD'ye İdlib eleştirisi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda imzalanan memorandumun uygulanmamasını istediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Marsel Amon Tano ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suriye konusunda Rusya’yı suçlayıcı açıklamalarına cevap verdi.

Washington'ın, "Suriyelilerin evlerini terk etmeyi sürdürdüğü" şeklinde aslı olmayan konularla meşgul olmaması tavsiyesinde bulunan Lavrov, ABD’nin Fırat’ın doğusunda yarı devlet kurma girişimi neticesinde Kürtler ve Araplar arasındaki sorunun büyüdüğünü ve Kürt meselesinde sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

İdlib’de olup bitenler konusunda ABD ve yakın müttefiklerinin pozisyonunun endişe yarattığını ifade eden Lavrov, "ABD ve müttefiklerinin İdlib’de atmosferi kötüleştirme girişiminde bulunması ve İdlib’de terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye ile Rusya arasında imzalanan memorandumun yerine getirilmemesini istemesi endişe doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin "Suriye’de Nusra’ya dokunmama" politikasının aynısını İdlib’de gözlemlediklerini dile getiren Lavrov, "İdlib’de ABD politikasının Nusra Cephesi'ni koruma, onu fiilen terörist yapıdan siyasal uzlaşma sürecine taşıma ve bu sürecin katılımcılarından biri olması arzusunu yansıttığına inanmak için nedenlerimiz var." diye konuştu.

Ayrıca Lavrov, ABD'nin ilk defa kendi politik ve jeopolitik çıkarları için teröristleri kullanmadığını hatırlatarak Amerikalı mevkidaşlarının bölgedeki jeopolitik mühendisliğinin doğru sonuçlar vermesini umduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya’nın İran ile Suriye’de yakın çalıştığını hatırlatarak insanların evlerini bu yüzden terk etmek zorunda kaldığını öne sürmüştü.

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