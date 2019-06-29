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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
29.06.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Rusya'da sel felaketi: 2 ölü

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Rusya'da sel felaketi: 2 ölü

Rusya’nın dört bir yanında yaşanan sellerden dolayı birçok kişi evsiz kalırken şuana kadar 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya’da etkili olan yağışlar ülkenin neredeyse tüm şehirlerinde sellere neden oldu. Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Soçi’de aşırı yağışlar nedeniyle birçok evi su bastı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da da etkili olan yağışlar nedeniyle bir havaalanı faaliyetlerini durdurdu. Moskova’da bulunan Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı sular altında kaldı. Havaalanında uçuş faaliyetlerinde aksamalar yaşanırken gece saatlerinde havaalanını basan sel sularının tahliye edildiği ve havaalanının tekrar faaliyetlerine başladığı açıklandı.

Rusyada sel felaketi: 2 ölü

Rusya’nın kuzeyinde bulunan Sibirya bölgesine bağlı İrkutsk’ta yaşanan sel felaketinde çok büyük kayıplar verildi. Şehrin en büyük nehri olan Tulun nehrinin taşması nedeniyle yaşanan sel felaketinde yaklaşık 900 ev sel suları tarafından tahrip edilirken kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki bazı evleri ise nehir suları sürükleyerek götürdü.

Rusyada sel felaketi: 2 ölü

2 KİŞİ ÖLDÜ 900 EV SEL SULARINA KARIŞTI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, İrkutsk şehri için OHAL ilan ederken yapılan açıklamada 9 bin 063 kişinin evsiz kaldığı, 3 bin 735 evi su bastığı, 900 evin kullanılamaz hale geldiği, şehrin yüksek noktalarına şuana kadar 13 bin kişilik konteynırlar inşa edilerek evsiz kalanların geçici sığınma noktalarına tahliye edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada şuana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Rusyada sel felaketi: 2 ölü

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