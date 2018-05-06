Rusya'da Putin karşıtı gösteriler sürüyor
Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterisi düzenlendi.
Moskova’da yaklaşık bin kişi, mart ayındaki seçimleri tekrar kazanan Vladimir Putin’in yarın resmi olarak göreve başlaması dolayısıyla gerçekleştirilecek törenden önce gösterisi yaptı.
Rusya'nın muhalif liderlerinden Sergey Udaltsov tarafından organize edilen gösteriye, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri temsilcileri de destek verdi.
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