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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.10.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Rusya'da korkunç olay! İnsanları öldürüp yediğini itiraf etti…

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Rusya'da korkunç olay! İnsanları öldürüp yediğini itiraf etti…

Rusya’da cinayet suçlamasıyla sorgulanan zanlı, kedi, köpek ve insanları öldürüp yediğini itiraf etti.

Rusya’nın Arkhangelsk şehrinde 2016-2017 yılları arasında kayıp olan 3 kişinin bulunması için yapılan sorgulamada akıllara durgunluk veren sonuçlar ortaya çıktı. 51 yaşındaki şüpheli, olaydan 3 yıl sonra sorguya alındı. Kendi halinde yaşadığı öğrenilen şahıs, ilk sorgusunda 3 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğünü kabul etti. Öldürülen kişilerin cesetlerinin gömüldüğü yerlerin tespiti için savcılık talimatıyla çalışma başlatıldı. Cani adam öldürüp gömdüğü cesetlerin yerini polislere gösterdi. Aynı zamanda savcılar eşliğinde keşif yapıldı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü çuval içinde cesetler bulundu.

CESET TORBALARINDAN KEDİ KÖPEK KEMİKLERİ ÇIKTI

Yapılan kazılar sonucu, öldürülen kişilerin kemikleri ortaya çıktı. Analizlerde, 3 kişinin cesedinin ve kemiklerinin yanı sıra kedi ve köpek kemiklerine de rastlandı. Zanlı, insanları öldürdükten sonra vücutlarından birçok parçayı kopararak yediğini, geri kalanını da çuvala koyarak gömdüğünü itiraf etti. Cani adam ayrıca bazı zamanlar kedi ve köpekleri yakalayarak yediğini, onların da geri kalanını çuvallara koyarak gömdüğünü söyledi. Suçunu itiraf eden zanlı cezaevine gönderilirken, başka olaylarla ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığı açıklandı.

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