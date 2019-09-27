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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
27.09.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Rusya'da evin balkonunda sigara içmek yasaklanıyor

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Rusya'da evin balkonunda sigara içmek yasaklanıyor

Rusya'da hükümet, evlerin balkonlarında sigara içilmesini yasaklayan düzenlemeyi kabul etti.

Apartman dairelerinin balkonlarını kapsayan kararın yangın riskini azaltmak için alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamalarda balonda çakmak yakmak ya da sigara içmenin 'açık alanda ateş yakmak' olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Aynı düzenleme balkonlarda mangal yakılmasını da yasaklıyor.

Söz konusu düzenlemeyi ihlal edenler, 3000 ruble (Yaklaşık 283 TL) para cezasına çarptırılabilecek.

'SİGARA DA İÇEMEYECEKSEK BALKONUN MAKSADI NE?'

1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek olan düzenleme, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Rusya'nın büyük bölümünde çok katlı apartmanlar bulunuyor. BBC Monitoring'den Vitaliy Shevchenko, insanların evde sigara içmek için genellikle balkonlara çıktığını söylüyor.

Shevchenko, "Birçok kişi bir sigara için palto giyip asansörle aşağı inmek istemeyecektir" diyor.

Sosyal medyada da karara tepki gösteren birçok kişi oldu.

TJournal adlı çok ziyaret edilen blog sitesinde bir kullanıcı "İnsanların kendi balkonlarında sigara içmelerini yasaklamak akıl dışı. Hükümet vatandaşların kendi mülklerini kullanmalarına izin vermiyor. Sigara da içemeyeceksek balkonun maksadı ne?" diye sordu.

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