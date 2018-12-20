Rusya: Patriot başka S-400 başka
ABD Dışişleri’nin Patriot hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye satışı ile ilgili yeşil ışık yakmasına Rusya’dan açıklama geldi.
Kremlin, “Patriot başka, S-400 başka. Teslimat süreci devam ediyor” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu iki süreç birbiriyle bağlantılı değil. Rus tarafı olarak Türkiye ile imzaladığımız anlaşmayı yerine getirmeye devam ediyoruz. Nitekim anlaşma teslimat sürecinde bulunuyor. Anlaşma yerine getirilecek” dedi.
SIR VERMEME TEMİNATI
Bir gazetecinin, “ABD basını Türklerin Amerikalı askeri uzmanlara S-400 füzelerini incelemek için erişim sağlanacağını yazıyor. Bu doğru ise S-400 füzelerinin sırları güvence altında olacak mı” sorusuna da Peskov şu yanıtı verdi: “Rusya Federasyonu dış ülkelerle askeri işbirliği anlaşmaları yaparken hukuki temelde bu anlaşmalara silahlarla ilgili birtakım hassas bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmaması maddeleri ekliyor. Türkiye ile yaptığımız S-400 anlaşmasında da bu tür hukuki sınırlamalar var. Dolayısıyla biz herhangi sırrı dışa sızdırmayacaklarını düşünüyoruz. Türk tarafına güveniyoruz” ifadesini kullandı.
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