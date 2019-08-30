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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraflar: Rusya Savunma Bakanlığı/Amiral Makarov Devlet Denizcilik Akademisi
30.08.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Rusya, Kuzey Kutbu'nda bir öğrencinin keşfettiği beş adayı topraklarına kattı

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Rusya, Kuzey Kutbu'nda bir öğrencinin keşfettiği beş adayı topraklarına kattı

Rusya donanması, üç yıl önce Marina Migunova adlı bir deniz kuvvetleri akademisi öğrencisinin uydu fotoğraflarını incelerken bulduğu Kuzey Kutup Okyanusu'ndaki beş küçük adada keşif yaptı.

Boyutları 900 metre kare (bir futbol sahasının sekizde biri) ile 54,500 metre kare (yaklaşık 7.5 futbol sahası) arasında değişen ve buzulların erimesi sonucu ortaya çıkan adacıklar resmen Rusya haritasına dahil edildi.

Marina Migunova Vilka adıyla bilinen Nansen Buzulu'nun altında kalan ve Novaya Zemliya takımadalarının parçası olan Vize Koyu'ndaki adaların varlığını St Petersburg'daki Amiral Makarov Akademisi'nde öğrenciyken 2016'da keşfetmişti.

Daha sonra onur diplomasıyla ödüllendirilen ve bugün Kuzey Filosu'nda oşinografi mühendisi olarak çalışan Migunova 27 Ağustos'ta bir donanma ekibiyle bu adalara gitti.

Adalardan birinde yapılan kurgana keşifle ilgili bir not ve içinde fotoğrafları olan bir CD bırakıldı.

Küresel ısınma sonucu Kuzey Kutbu'nda buzulların erimesi nedeniyle, haritalar sürekli güncelleniyor.

Rusya, Kuzey Kutbunda bir öğrencinin keşfettiği beş adayı topraklarına kattı

Rus yetkililer, Novaya Zemliya ve Franz Josef Land arasındaki bölgede 2015-2018 yılları arasında toplam 30 ada, burun ve koy keşfedildiğini söylüyor.

Tarihteki en büyük nükleer bomba 'Çar Bombası' burada patlatılmıştı

Soğuk Savaş döneminde Rusya, Vize Koyu'nda hidrojen bombası denemeleri yapmıştı.

Tarihte patlatılan en büyük nükleer bomba olan Çar Bombası da burada denenmişti.

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