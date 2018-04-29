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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
29.04.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Rusya dünyadaki ilk yüzer nükleer santralini deniyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya dünyadaki ilk yüzer nükleer santralini deniyor

Dünyadaki ilk yüzer mobil nükleer elektrik santrali projesini tamamlayan Rusya, gemiyi andıran dev yüzer santrali Berents Denizi kıyılarında yer alan Murmanks şehrine göndererek elektrik üretim testlerine başlayacak. Toplam 70 Megavat gücünde iki reaktörü bulunan “Akademik Lomonosov” önceki gün inşa edildiği St. Petersburg şehrindeki “Baltık” tersanesinden deneme noktasına doğru yola çıktı. Yüzen santrali yakından takibe alan “Greenpeace” çevreci örgütü ise Rusya’nın gerçekleştirdiği projeye “Faciaya davet” olarak tanımladı.

Rusya’da “Rosatom” devlet şirketi tarafından yaklaşık beş yılda inşa edilen dünyadaki ilk yüzer nükleer santrali ilk önce inşa edildiği St.Petersburg şehri tersanesinde nükleer yakıt doldurularak üretim testinden geçirilmesi planlanıyordu. Ancak Rusya’nın kültür başkenti sayılan St. Petersburg sakinleri yüz binlerce imza toplayarak test üretiminin başka bir bölgede yapılmasını talep etti.

Halkın hoşnutsuzluğu dikkate alınarak yüzer nükleer santral önceki gün St.Petersburg limanından ayrılarak Murmanks şehrine doğru yola koyuldu. Nükleer santral belirlenen noktaya ulaştığında reaktörlerine nükleer yakıt doldurularak elektrik üretim deneyleri başlatılacak.

Yüzer santralin 300 bin nüfuslu Murmanks şehrinin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Burada bir yıl sürecek test üretimi ardından yüzer santral Rusya’nın uzak doğudaki Çukotka bölgesinde aktarılacak. Nükleer santralin bu bölgede kuzey deniz yolu çalışmalarında güç kaynağı olarak kullanılması hedefleniyor. 2020 yılından sonra yüzer nükleer santral uluslararası piyasaya gereken noktalara elektir tedarikçisi olarak çıkması planlanıyor. Rusya’nın ürettiği yüzer nükleer santrali Cezayir, Endonezya, Çin, Malezya ve Arjantin gibi ülkeler şimdiden kiralamaya hazır.

'FELAKETE DAVET'

Ancak “Greenpeace” uluslararası çevreci örgütü, Rusya’nın mobil nükleer santralle para kazanma girişimine şimdiden “Felakete davet” olarak tanımladı.

Çevreci örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada yüzer santralin kendi motorları olmadığı için bir yerden diğerine ancak çekiciler sayesinde nakledilebildiği. Gemiyi andıran mobil santralin tabanı düz olduğu için açık denizde fırtınaya yakalanması durumunda felaketin kaçınılmaz olacağı vurgusu yapıldı.

Projeye milyarlarca dolar yatıran Rusya’nın Rosatom şirketi ise tüm bu uyarıları geçersiz sayarak, santralin sadece kıyıya yakın sığ sularda kullanılacağını söylüyor. 

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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