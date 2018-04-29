Rusya dünyadaki ilk yüzer nükleer santralini deniyor
Dünyadaki ilk yüzer mobil nükleer elektrik santrali projesini tamamlayan Rusya, gemiyi andıran dev yüzer santrali Berents Denizi kıyılarında yer alan Murmanks şehrine göndererek elektrik üretim testlerine başlayacak. Toplam 70 Megavat gücünde iki reaktörü bulunan “Akademik Lomonosov” önceki gün inşa edildiği St. Petersburg şehrindeki “Baltık” tersanesinden deneme noktasına doğru yola çıktı. Yüzen santrali yakından takibe alan “Greenpeace” çevreci örgütü ise Rusya’nın gerçekleştirdiği projeye “Faciaya davet” olarak tanımladı.
Rusya’da “Rosatom” devlet şirketi tarafından yaklaşık beş yılda inşa edilen dünyadaki ilk yüzer nükleer santrali ilk önce inşa edildiği St.Petersburg şehri tersanesinde nükleer yakıt doldurularak üretim testinden geçirilmesi planlanıyordu. Ancak Rusya’nın kültür başkenti sayılan St. Petersburg sakinleri yüz binlerce imza toplayarak test üretiminin başka bir bölgede yapılmasını talep etti.
Halkın hoşnutsuzluğu dikkate alınarak yüzer nükleer santral önceki gün St.Petersburg limanından ayrılarak Murmanks şehrine doğru yola koyuldu. Nükleer santral belirlenen noktaya ulaştığında reaktörlerine nükleer yakıt doldurularak elektrik üretim deneyleri başlatılacak.
Yüzer santralin 300 bin nüfuslu Murmanks şehrinin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Burada bir yıl sürecek test üretimi ardından yüzer santral Rusya’nın uzak doğudaki Çukotka bölgesinde aktarılacak. Nükleer santralin bu bölgede kuzey deniz yolu çalışmalarında güç kaynağı olarak kullanılması hedefleniyor. 2020 yılından sonra yüzer nükleer santral uluslararası piyasaya gereken noktalara elektir tedarikçisi olarak çıkması planlanıyor. Rusya’nın ürettiği yüzer nükleer santrali Cezayir, Endonezya, Çin, Malezya ve Arjantin gibi ülkeler şimdiden kiralamaya hazır.
'FELAKETE DAVET'
Ancak “Greenpeace” uluslararası çevreci örgütü, Rusya’nın mobil nükleer santralle para kazanma girişimine şimdiden “Felakete davet” olarak tanımladı.
Çevreci örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada yüzer santralin kendi motorları olmadığı için bir yerden diğerine ancak çekiciler sayesinde nakledilebildiği. Gemiyi andıran mobil santralin tabanı düz olduğu için açık denizde fırtınaya yakalanması durumunda felaketin kaçınılmaz olacağı vurgusu yapıldı.
Projeye milyarlarca dolar yatıran Rusya’nın Rosatom şirketi ise tüm bu uyarıları geçersiz sayarak, santralin sadece kıyıya yakın sığ sularda kullanılacağını söylüyor.
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