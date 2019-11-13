Rusya: ABD petrol için Suriye’yi bölmek istiyor
RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, petrol sahalarını kontrol altına almak için ABD’nin Suriye’yi bölmeye çalıştığını öne sürdü.
Fransa’da düzenlenen Paris Barış Forumu’nda konuşan Lavrov, Astana süreci sayesinde, Suriye’de rejim ve muhalefet arasında diyaloğun mümkün kılındığını belirterek “ABD, SDG ve PYD temelinde yerel yönetimlerin kurulması için Körfez ülkelerinden de büyük yatırımlar yapmasını talep ediyor. Son derece pervasız şekilde bu kısmı Suriye’den ayırmak ve petrol sahalarını kontrol etmek istiyor” görüşünü paylaştı.
SURİYELİ KÜRTLERİ ELEŞTİRDİ
Lavrov şunları da kaydetti: “Suriye’deki Kürtlerin tutarlı olması gerekiyor. ABD’ye güvenerek Rojava federasyonunu kurdular. Bu ayrılıkçı karara ABD’nin daima destek olacağını varsaydılar. Biz ise Şam ile konuşmaları gerektiğini anlatmaya çalıştık ama ilgilenmediler. Şimdi Şam’la diyalog için yardım istiyorlar. ABD petrol için dönünce yine diyalogla ilgilenmiyorlar. Kürtler Cenevre’deki komitede temsil ediliyorlar ancak bunda PYD yok, Türklerin de PYD’ye yaklaşımını biliyorsunuz. Bu konunun detaylı ele alınması gerekiyor. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde, masada tüm kilit oyuncuların yer alması gerekiyor.”
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