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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
25.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rusların süper uçağı düştü

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusların süper uçağı düştü

Rusya tarafından 2000’li yılların başında tasarlanmaya başlanan ve geçtiğimiz yıl seri üretimine geçilen, ABD’nin F-35’lerine rakip SU-57 savaş uçağı ilk kazasını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, beşinci nesil SU-57, dün sabah ülkenin doğusundaki Habarovsk bölgesinde test uçuşu yaptığı sırada arızalanarak yere çakıldı. Pilot son anda kurtuldu. Rusya Savunma Bakanlığı ile askeri yetkililer kazanın nedenini araştırıyor.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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