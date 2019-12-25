Rusların süper uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, beşinci nesil SU-57, dün sabah ülkenin doğusundaki Habarovsk bölgesinde test uçuşu yaptığı sırada arızalanarak yere çakıldı. Pilot son anda kurtuldu. Rusya Savunma Bakanlığı ile askeri yetkililer kazanın nedenini araştırıyor.