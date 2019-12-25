Nerdun HACIOĞLU
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Rusların süper uçağı düştü
Rusya tarafından 2000’li yılların başında tasarlanmaya başlanan ve geçtiğimiz yıl seri üretimine geçilen, ABD’nin F-35’lerine rakip SU-57 savaş uçağı ilk kazasını yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, beşinci nesil SU-57, dün sabah ülkenin doğusundaki Habarovsk bölgesinde test uçuşu yaptığı sırada arızalanarak yere çakıldı. Pilot son anda kurtuldu. Rusya Savunma Bakanlığı ile askeri yetkililer kazanın nedenini araştırıyor.
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