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    Rus uzman duyurdu! "Uzayda su çıkarmaya yakınız"

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 17:20 | Son Güncelleme:

    Rusya Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin Yenilikçi Madencilik Teknolojileri Bilimsel Eğitim Merkezi Müdürü Pavel Ananyev, Rusya’nın uzayda su çıkarma işlemine yakın olduğunu söyledi.

    Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan araştırmacı Pavel Ananyev, şunları ifade etti: "Şimdilik bu alan Rusya için tartışmaya kapalı. Zira uluslararası kanunlar uyarınca hiçbir ülke ve şirketin uzaydaki doğal kaynakları çıkarmasına izin verilmiyor. Uzay insanoğlunun ortak mirası olarak görülüyor ve buna yönelik bir kanun var. Uzay araştırmaları yapılmasına izin veriliyor ancak kaynaklar çıkarılamıyor. Tüm ülkeler de buna saygı duyuyor. ABD ve Lüksemburg dışında. ABD iki yıl önce özel şirketlerin bu alanda çalışmasına izin veren bir düzenleme çıkardı. Lüksemburg'da da öyle. Şimdiye kadar kimse uzayda maden çıkarmadı, ancak 5-10 yıl içinde bilim bu konuya daha aktif olarak yönelecek. Uzay madenciliği de bu arada 3 trilyon dolar değerinde dev uluslararası bir pazar."

    Rus madencilerin uzayda neler başarmayı ve neler araştırmayı umduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Ananyev "ABD platinyum ve altın çıkarmak istiyor. Bunun yanı sıra dış uzayda dünyadaki altın rezervlerinin tamamına tekabül edecek kadar altın içeren bir asteroid bulmak mümkün. Bizim asıl amacımız ise uzayda ve Dünya'nın yörüngesinde uluslararası hukuk çerçevesinde araştırma üsleri kurmak. Bugün yörüngeye gönderilen yükün yüzde 99'u yakıt. Ay ve doğal uzay nesnelerinden su çıkarmaya, uzayda hidrojen yakıtı üretmeye başlarsak, uzay araştırmaları yüzlerce kat daha ucuz olacak ve uzay teknolojisine dair tüm paradigmayı değiştirecek" ifadelerini kullandı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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