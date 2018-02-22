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    Rus televizyon programında yumruklar konuştu

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    22.02.2018 - 22:33 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın NTV televizyon kanalında akşam saatlerinde naklen yayında gösterilen “Mesto vstreçi” (Buluşma yeri) tartışma programında sunucuyla konuklardan birisi arasında resmen boks maçı yaşandı.

    Ukrayna’daki ayrılıkçı Donbas bölgesinde sivil can kayıpların tartışıldığı programda davetlilerden Andreas Mauer orada yüzün üzerinde çocuğun hayatını kaybettiğini ilan etti. Bu görüşe katılmayan Ukrayna kökenli siyaset bilimci Dmitriy Suvorov yüksek ses tonuyla bu açıklamalara itiraz edince program sunucusu Ander Norkin Ukrayna temsilcisini kolundan tutarak dışarı çıkarma girişiminde bulundu. Ancak sunucunun bu hareketini saldırı olarak algılayan Suvorov karşılık verdi. Böylece Norkin ile Suvorov arasında yumruk yumruğa kavga başladı. Bir anda karışan stüdyo geride kalan erkek konukların müdahalesiyle güç bela sakinleştirildi.

     

    Etiketler: gazetehaberleri , rusya , kavga
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