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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Fotoğraf/Video: İHA
27.01.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Rus savaş uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı

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Rusya’da 5 gün önce inişte kaza yapan Tu-22M3 bombardıman uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya’nın kuzeybatısında bulunan Murmansk bölgesinde uçuş görevini tamamladıktan sonra piste iniş sırasında düşen Tu-22M3 tipi Rus bombardıman uçağında bulunan 3 askeri personelden 2’si yaşamını yitirmiş, bir asker ise ağır yaralı olarak kurtarılmıştı. Uçağın düşme anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde piste sert iniş gerçekleştiren uçağın gövdeden ikiye ayrıldığı ve alev aldığı görülüyor.

Yaşanan kazadan sonra Rusya Savunma Bakanlığı ikinci bir emre kadar Rusya’da süpersonik uçakların uçuşunu durmuştu.

SÜPERSONİK BOMBARDIMAN UÇAĞI

Tu-22’ler, Sovyet döneminde uzun menzilli bombardıman uçağı olarak tasarlandı. 1962’de ilk uçuşunu gerçekleştiren Tu-22’ler, kanatlarına ileri-geri hareket ettirecek özelliğe sahip. 14 bin metre irtifaya çıkabilen uçaklar, saatte en fazla 2 bin 300 kilometre hızla uçabiliyor. Gelişmiş füze ve bomba taşıyabilen uçağın en yeni modeli ise Tu-22M3. 1990’larda tasarlanan uçak ilk olarak 1997’de Çeçenistan’daki operasyonlarda kullanılmıştı.

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