Rus polisine tatil için Antalya yolu açıldı
RUSYA İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rus polislerin Türkiye’de tatil yapma yasağını kaldıran kararnameyi imzaladı. 2019 yaz sezonu ortasında alınan bu kararla Rus turist sayısının ek olarak yüzde 7 artacağı tahmin ediliyor.
Rusya İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve açık kaynaklara göre sayıları 894 bin olduğu tahmin edilen polislerin Türkiye’de tatil yapması Rusya ile Türkiye arasında uçak krizinin patlak verdiği 2015 yılında yasaklanmıştı. Yasağa gerekçe olarak, “Rus devlet memurları NATO ülkelerinde provokasyonlarla karşılaşabilir” denmişti. Rus polis memurlarına Türkiye’yi ziyaret yasağının kaldırılması Rus medyasına göre büyük ölçüde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çalışma arkadaşı ve eski koruması General Viktor Zolotov’un geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretine bağlanıyor. Ankara’daki temaslar sırasında Türkiye’nin tehlikeli ülke olmadığına ikna olduğu dile getiriliyor.
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