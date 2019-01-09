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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
09.01.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Rus Patrik: Akıllı telefonlar Deccal'in habercisi

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Rus Patrik: Akıllı telefonlar Deccal'in habercisi

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, akıllı telefonlarının popülaritesinin artmasının 'Deccal'in dönüşüne ortam hazırladığı" uyarısında bulundu. Kirill, "Şeytan, insanlara böyle bir oyuncak vererek çok akıllıca davranıyor" dedi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Patrik Kirill Pazartesi günü Ortodoks Noel Bayramı vesilesiyle Rusya Devlet Televizyonu'na bir mülakat verdi.

Patrik Kirill mülakatta, akıllı telefonların hızla yaygınlaştığına dikkat çekti.

Kirill, bu telefonlardan internet bağlanmanın, "insanlığın evrensel düzeyde kontrolüne" zemin hazırladığını söyledi.

'DECCAL'İN GELECEĞİNİN BELİRTİSİ'

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği, sözlerini şöyle sürdürdü, "Tek bir yerden böylesi bir kontrol, Deccal'in geleceğinin belirtisidir. Dünya çapında interneti yönetecek, insanlığı kontrol edecek kişi Deccal'dir.

"Bu, böylesi bir yapının tehlike oluşturduğu anlamına gelir. En azından yakın gelecekte, kıyameti getirmek isteniyorsak, tek bir merkez olmamalıdır."

Patrik Kirill ayrıca insanların, "ellerindeki bir şeyin kölesine dönüşmemeleri konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği" uyarısında bulundu.

Daily Telegraph'ın Moskova muhabiri Alec Luhn haberinde, Rus Ortodoks Kilisesi'nin interneti de kullanarak gençleri kendisine daha fazla çekmeye çalıştığını yazdı.

Kilise yetkilililerinin Ekim ayında düzenledikleri bir basın toplantısına ünlü Amerikalı aktör Steven Seagal da katılmıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi, Seagal'ın da katıldığı basın toplantısıyla, gençlerin sorunlarıyla ilgilenecek bir konsey oluşturduğunu ve bu konseyin dijital ortamda çok aktif olacağını açıklamıştı.

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