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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: Reuters
03.10.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Rus lider Putin: Kimseye söyleme ama ABD seçimlerine müdahale edeceğiz

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Rus lider Putin: Kimseye söyleme ama ABD seçimlerine müdahale edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir gazetecinin, "Rusya, 2020 yılında düzenlenecek olan ABD seçimlerine müdahale edecek mi?" sorusuna, "Kimseye söyleme ama edeceğiz" yanıtını verdi. Putin'in esprili cevabı kahkaha tufanı yarattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Enerji Haftası forumu kapsamında katıldığı panelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD merkezli yayın kuruluşu NBC'nin muhabiri Keir Simmons, Rus lidere, "Rusya, Robert Mueller'ın da iddia ettiği gibi 2020'de düzenlenecek ABD seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunacak mı?" diye sordu.

İngiliz gazeteci Simmons'un sorusunu yanıtlamak için mikrofona doğru eğilen Putin, "Sana bir sır vereceğim. Evet, buradaki herkesi güldürmek için bunu kesinlikle yapacağız fakat kimseye söyleme tamam mı?" dedi.

Putin'in esprili yanıtı panelin düzenlendiği salonda kahkaha tufanı yarattı.

Putin sözlerine Moskova yönetiminin halihazırda çok sayıda sorunu olduğunu söyleyerek devam etti.

ABD'li yayın kuruluşu Voice of America, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı CISA'ya Putin'in söz konusu konuşmasını sordu.

CISA, ABD hükümetinin seçimlere müdahale girişimlerine karşı her türlü önlemi aldığı yanıtını verdi.

2016 AMERİKAN SEÇİMLERİ

Amerika'da 2016 yılında Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokratların adayı Hilary Clinton arasındaki çekişmeye sahne olan seçimlere Rusya müdahalesi iddiası damga vurmuştu.

Özellikle Demokratlar tarafından dile getirilen iddaya göre, Rusya tarafından üretilen sosyal medya botlarının sosyal medya platformlarındaki anketlere ve hastag'lere müdahale ettiği ve pek çok yalan haber yaydığı iddia edilmişti.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.10.2019)
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