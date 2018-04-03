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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.04.2018 - 17:50, Son Güncelleme:

Rus generalden çarpıcı iddia: Son dünya savaşı olabilir

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Rus generalden çarpıcı iddia: Son dünya savaşı olabilir

Eski Rus General Evgeny Buzhinskiy, Rusya ve İngiltere arasında yaşanan son diplomatik krize dikkat çekti. Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere’de zehirlenmesiyle ilgili olarak Putin ve Batı arasında artan gerilime dikkat çeken Buzhinskiy, Dünya’nın ‘insanlık tarihindeki son Dünya Savaşı’nın’eşiğinde olduğunu belirtti.

Eski Rus General Evgeny Buzhinskiy, İngiltere ve Rusya arasında yaşanan son diplomatik krizin ‘Soğuk Savaş’tan daha kötü olduğunu’ belirtti. “Soğuk Savaş’tan daha kötü olan şey sıcak savaştır ve bu insanlık tarihindeki son savaş olabilir” diyen Buzhinskiy, ABD ve Avrupa Birliği’ni (AB) Rusya’yı köşeye sıkıştırmakla suçladı. Eski Rus General, bu durumu ‘çok tehlikeli’ diye niteledi.

Rus eski ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal, 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisbury kentindeki bir bankta bulundu ve Londra ikilinin Sovyet yapımı olduğunu iddia ettiği sinir gazıyla zehirlendiğini ileri sürdü. İkilinin durumu ciddiyetini korurken, Yulia’nın iyileşme gösterdiği iddia edilmişti. İngiltere, saldırının arkasında Rusya’nın olduğuna dair bulgulara ulaştıklarını belirtirken, Rusya bu iddiaları keskin bir dille reddediyor ve konuyla ilgili olarak İngiliz istihbaratını suçluyor.

Tam 41 yıl Rus ordusuna hizmet eden ve 2009 yılında emekli olan Buzhinskiy, ajan krizinin ardından ABD ve AB’nin Rus diplomatları sınır dışı etmesinin tehlikeli sonuçlarına dikkat çekti. BBC Radio 4’ten Nick Robinson’un sorularını yanıtlayan Buzhinskiy, “Skripal meselesi savaşa yol açar mı” şeklindeki bir soruya, “Skripal’in zehirlenmesi değil ancak Rusya’ya yapılan baskı yol açabilir” cevabını verdi.

Buzhinskiy özetle şöyle konuştu: “ABD, baskının devam edeceğini söylüyor. Ne elde etmeyi düşünüyor? Rejim değişikliği mi? Ancak bu yararsız bir şey. Siz Rusları tanımıyorsunuz. Baskı ne kadar artarsa, toplum Başkan etrafında o kadar kenetlenir. Siz diplomatları sınır dışı ediyorsunuz, biz sınır dışı ediyoruz. Siz daha çok kişiyi sınır dışı ediyorsunuz. Bir sonraki adım ne olacak? Bu diplomasinin ihlalidir. Rusya’yı köşeye sıkıştırıyorsunuz. Ve Rusya ‘tehlikeli’ bir şeydir.”

Skripal’in zehirlenmesiyle ilgili olarak Kremlin’in açıklamalarına inanmayan ülkelerle ilgili olarak “saçmalık” ifadesini kullanan Buzhinskiy,  bu durumdan en zararlı çıkacak olan kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğuna dikkat çekti.

 

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