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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Rus askerlerine saldırılar durmalı’

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
‘Rus askerlerine saldırılar durmalı’

İdlib’deki son gelişmelerle ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Hmeymim ve İdlib dahil olmak üzere Rus askerlerinin bulunduğu yerlere saldırıların durdurulması gerekiyor” dedi.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunun çözümünde görüş ayrılığının olmadığını kaydetti. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesini gazetecilere değerlendirdi. Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunun çözümünde görüş ayrılığı olmadığını belirten Peskov, “Bu bölgede ateşkesi sağlamalıyız. Hmeymim ve İdlib dahil olmak üzere Rus askerlerinin bulunduğu yerlere saldırıların durdurulması gerekiyor” dedi.
Sözcü Peskov, “İdlib mutabakatı bilindiği üzere bölgede ateşkesin Türkiye tarafından sağlanmasını öngörüyor. Rusya bu bağlamda Türkiye ile koordineli çalışma hususuna büyük önem veriyor” diye konuştu. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleri ile İdlib’deki durumu görüştüğünü bildirdi. Peskov, “Toplantıda özellikle devam eden saldırılar ve terörist bombardımanıyla ilgili endişeler dile getirildi” ifadelerini kullandı.

REJİM, TÜRK ASKERİ NOKTASI YAKININA TOPÇU ATEŞİ AÇTI

ŞAM yönetimi birlikleri ve İran destekli yabancı milislerden oluşan rejim güçleri, TSK’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, İdib’in güneyinde yer alan, Hama’nın kuzeybatı kırsalındaki Zaviye bölgesinde kurduğu 10 no’lu gözlem noktasının yakınını topçu atışlarıyla hedef aldı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre söz konusu saldırıda gözlem noktasında herhangi bir hasar meydana gelmedi. Saldırının, Lazkiye’nin doğusundaki dağ kümesinden ya da Hama kırsalındaki Kerim bölgesinden yapıldığı tahmin ediliyor.

SMDK: KASITLI SALDIRIYORLAR

SURİYE Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Rusya’nın Beşar Esad rejimine destek vererek işlediği “katliamlara” ortak olduğunu belirterek, “Rusya, siyasi çözümü devre dışı bırakma çabalarına paralel olarak kasıtlı şekilde yerleşimleri bombaladı” ifadelerini kullandı. Mustafa, SMDK’nin internet sitesinde yayınlanan mesajında, Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin “Gerginliği Azaltma Bölgesi” anlaşmasını ihlal ederek sivil yerleşimlere ve hastanelere “kasıtlı” olarak saldırdığını bildirdi. Rejim ve destekçilerinin ramazanda Suriye halkını hedef almaya devam ettiğinin altını çizen Mustafa, “Sorumluluklar belli. Saldırganlar belli. İran milisleri ve Rusya, Esad rejiminin halkına karşı katliamlarını ilk günden bu yana desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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