‘Rus askerlerine saldırılar durmalı’
İdlib’deki son gelişmelerle ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Hmeymim ve İdlib dahil olmak üzere Rus askerlerinin bulunduğu yerlere saldırıların durdurulması gerekiyor” dedi.
KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunun çözümünde görüş ayrılığının olmadığını kaydetti. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesini gazetecilere değerlendirdi. Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunun çözümünde görüş ayrılığı olmadığını belirten Peskov, “Bu bölgede ateşkesi sağlamalıyız. Hmeymim ve İdlib dahil olmak üzere Rus askerlerinin bulunduğu yerlere saldırıların durdurulması gerekiyor” dedi.
Sözcü Peskov, “İdlib mutabakatı bilindiği üzere bölgede ateşkesin Türkiye tarafından sağlanmasını öngörüyor. Rusya bu bağlamda Türkiye ile koordineli çalışma hususuna büyük önem veriyor” diye konuştu. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Güvenlik Konseyi üyeleri ile İdlib’deki durumu görüştüğünü bildirdi. Peskov, “Toplantıda özellikle devam eden saldırılar ve terörist bombardımanıyla ilgili endişeler dile getirildi” ifadelerini kullandı.
REJİM, TÜRK ASKERİ NOKTASI YAKININA TOPÇU ATEŞİ AÇTI
ŞAM yönetimi birlikleri ve İran destekli yabancı milislerden oluşan rejim güçleri, TSK’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, İdib’in güneyinde yer alan, Hama’nın kuzeybatı kırsalındaki Zaviye bölgesinde kurduğu 10 no’lu gözlem noktasının yakınını topçu atışlarıyla hedef aldı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre söz konusu saldırıda gözlem noktasında herhangi bir hasar meydana gelmedi. Saldırının, Lazkiye’nin doğusundaki dağ kümesinden ya da Hama kırsalındaki Kerim bölgesinden yapıldığı tahmin ediliyor.
SMDK: KASITLI SALDIRIYORLAR
SURİYE Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Rusya’nın Beşar Esad rejimine destek vererek işlediği “katliamlara” ortak olduğunu belirterek, “Rusya, siyasi çözümü devre dışı bırakma çabalarına paralel olarak kasıtlı şekilde yerleşimleri bombaladı” ifadelerini kullandı. Mustafa, SMDK’nin internet sitesinde yayınlanan mesajında, Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin “Gerginliği Azaltma Bölgesi” anlaşmasını ihlal ederek sivil yerleşimlere ve hastanelere “kasıtlı” olarak saldırdığını bildirdi. Rejim ve destekçilerinin ramazanda Suriye halkını hedef almaya devam ettiğinin altını çizen Mustafa, “Sorumluluklar belli. Saldırganlar belli. İran milisleri ve Rusya, Esad rejiminin halkına karşı katliamlarını ilk günden bu yana desteklemektedir” ifadelerini kullandı.
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