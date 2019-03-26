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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.03.2019 - 20:46, Son Güncelleme:

"Rus askerleri anlaşma gereği Venezuela'da"

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"Rus askerleri anlaşma gereği Venezuela'da"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela'ya giden Rus askeri uzmanların, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda burada bulunduklarını bildirdi.

Zaharova, askeri personel ve kargo taşıyan 2 Rus uçağının Venezuela'ya varmasının ardından, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) Genel Sekreterliği tarafından yapılan eleştiriyi yanıtladı.

ADÖ Genel Sekreterliğinden yapılan eleştirilerin "sürpriz" olmadığını belirten Zaharova, "Rusya'yı Venezuela'ya askeri müdahaleyle suçlayan ADÖ'nün yaptığı açıklamayı tamamen siyasi olarak görüyoruz." dedi.

Rusya'nın, Venezuela anayasasına bağlı kalarak bu ülkeyle iş birliğini geliştirdiğini savunan Zaharova, "Rus askeri uzmanlar, Mayıs 2001'de Rusya ve Venezuela hükümetleri arasında imzalanan askeri-teknik iş birliği anlaşması doğrultusunda Venezuela'da bulunuyorlar." diye konuştu.
Bir süre önce Venezuela medyasında yer alan haberlerde, yaklaşık 100 asker ve 35 tonluk tıbbı gereç taşıyan 2 Rus kargo uçağının Venezuela'ya vardığı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'ya "Venezuela'ya daha fazla askeri personel göndermemesi" çağrısı yapmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (26.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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