Rumlar gerginliği AB’ye taşıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRumlar gerginliği AB’ye taşıyor
GeriDünya Rumlar gerginliği AB’ye taşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
09.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rumlar gerginliği AB’ye taşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rumlar gerginliği AB’ye taşıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını Avrupa Birliği liderlerinin gündemine taşımaya hazırlanıyor. Türkiye’nin çalışmalarını ‘ikinci işgal’ olarak tanımlayan Rum lider Nikos Anastasiadis, bugün Romanya’nın Sibiu kentinde yapılacak gayriresmi zirvede bir araya gelecek olan AB liderlerine gelişmeler hakkında detaylı bilgi vererek destek ve tam dayanışma talep edecek.

Türkiye ile ilişkiler ya da Kıbrıs zirvenin ana gündem maddesi olmasa da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da desteğiyle konuyu masaya taşıyacak olan Anastasiadis, şu ana kadar yapılan telkin ve açıklamalara rağmen tavrını değiştirmeyen Ankara için ekonomik baskının opsiyon olarak devreye sokulmasını sağlamak için çaba harcıyor. Gerek Yunanistan gerekse GKRY, Türkiye’nin tavrını değiştirmesini ancak ekonomik baskının sağlayabileceği görüşünde. Şu ana kadar Kıbrıs bağlantılı ekonomik önlem yönünde adım atacağına dair sinyal vermeyen ancak uygun önlemlerin alınacağını belirterek kapıyı çeşitli opsiyonlara açık bırakan AB’de bu yaklaşımın destek bulup bulmayacağında özellikle Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin rolü etkili olacak.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Zirve gayriresmi nitelikli olduğundan resmi sonuç bildirisi olmayacak. Kıbrıs konusunun ise zirve sonunda yapılacak basın toplantısında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından gündeme getirilmesi üzerinde duruluyor. Tusk tarafından yapılması planlanan açıklamanın da AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin geçen günlerde yaptığı açıklamaya paralel olması öngörülüyor. Mogherini’nin açıklamasında, Türkiye’nin niyetinden endişe duyulduğu, yasadışı faaliyetlerden kaçınılması gerektiği aksi takdirde AB’nin uygun şekilde cevap vereceği vurgularına yer verilmişti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Gürcistan'a eski kimlikle gidilemeyecek

Almanya'dan çok önemli İran açıklaması

Saldırı altındaki İdlib'de DHA ekibi ölümden döndü

ABD'den kritik Çin kararı!