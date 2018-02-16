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    Ribery’yi yenen Türk kızına teklif yağıyor

    Ali VARLI / BERLİN
    16.02.2018 - 18:00 | Son Güncelleme:

    Canlı yayında penaltılarda Ribery’yi 4-3 yenen ‘top cambazı’ Aylin Yaren, iki arkadaşıyla birlikte gösteri yapmak için Hindistan’a turneye çıktı.

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    • Ribery’yi yenen Türk kızına teklif yağıyor
    • Ribery’yi yenen Türk kızına teklif yağıyor
    • Ribery’yi yenen Türk kızına teklif yağıyor
    • Ribery’yi yenen Türk kızına teklif yağıyor

    BERLİN doğumlu Aylin Yaren, adını ilk kez Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Franck Ribery ile girdiği gol düellosuyla duyurmuştu. Alman İkinci Kanalı ZDF’de Bundesliga maçlarının yayınlandığı canlı yayında penaltı yarışı yaptığı ünlü futbolcuyu 4-3 yenen Aylin, bir anda Almanya’nın gündemine oturmuştu. Türk Milli Takımının formasını giyen Aylin Yaren, şimdi de ‘top cambazlığı’yla gündemde.

    İKİ ARKADAŞIYLA HİNDİSTAN’DA
    Almanya’da üne kavuşan Yaren, Hindistan’dan Güney Afrika’ya kadar farklı ülkelerden gösteri yapmak için davetler alıyor. Şu sıralar Hindistan’da bulunan Aylin, ülkenin beş ayrı kentinde iki arkadaşıyla birlikte hem sahalarda hem gösteri merkezlerinde hem de ara sokaklarda hünerlerini sergiliyor. Hindistan birinci lig maçlarının devre aralarında 10 binlerce seyircinin önünde topla adeta dans eden Aylin, Hint televizyonları ve gazetelerinde de haber oldu.

    Ribery’yi yenen Türk kızına teklif yağıyor

    TEK TUTKUM FUTBOL TOPU
    Daha önce Almanya, İsveç ve Türkiye liglerinde Hamburg, Jena, TeBe, Trabzonspor ve Basel gibi takımların formasını giyen Aylin, tek tutkusunun futbol topu olduğunu söyledi: “Küçüklüğümden beri futbol topuyla yatıp kalkıyorum. 17 yaşından beri de top cambazlığı yapıyorum. Hem futbol oynamayı hem de topla gösteri yapmayı çok seviyorum. Aralık ayından beri Hindistan’da gösteriler yapıyoruz. Buraya turneye geldik. Turnemiz mart ayında tamamlanacak. Daha önce Basel futbol takımının davetlisi olarak İsviçre’de gösterilerde bulunmuştum. Güney Afrika’ya da kısa bir tur yapmıştım.”
    Futbol gösterileri için sadece kulüplerden değil bir çok şirketten de davet aldığını belirten Aylin, “Top cambazlığını uzun süre daha yapmayı düşünüyorum” dedi.

    Etiketler: Ribery’yi yenen Türk kızı , Avrupa'dan haberler
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