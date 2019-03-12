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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.03.2019 - 22:24, Son Güncelleme:

Revize edilmiş Brexit anlaşmasına da ret

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Revize edilmiş Brexit anlaşmasına da ret

İngiliz parlamentosu, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını revize edilmiş halini de reddetti.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan oylamada Brexit Anlaşması 242'ye karşı 391 oyla kabul edilmedi.

Anlaşma 15 Ocak'taki ilk oylamada da ezici çoğunlukla reddedilmişti.

Başbakan Theresa May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin “tedbir maddesi” nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramamış ancak maddenin kullanım koşullarına “açıklık getiren” bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşmıştı.

May, belgeyle İngiltere'nin “tedbir maddesi”ne “yasal bağlayıcılığı olan” tahditler getirdiğini iddia ediyordu.

MİLLETVEKİLLERİ İKNA OLMADI

Maddeye karşı çıkanlar, bu yeni belgenin herhangi bir yenilik getirmediğini, sadece anlaşma metninin bir yorumu olduğunu belirtiyordu.
Maddeye yönelik en önemli itiraz, bunun İngiltere'yi AB ile belirsiz bir süre için ve tek taraflı ayrılamayacağı bir gümrük birliği içinde tutacağı yönündeydi.
İngiltere Başsavcısı Geofrey Cox da bugün bu riskin sürdüğünü doğrulamış ancak alınan tavizlerin “riski azalttığını” söyleyerek Brexit anlaşmasını savunmuştu.
Tedbir maddesi İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemek
için İngiltere ile AB'nin, soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar gümrük birliği içinde kalmasını öngörüyordu.
Sert Brexit yanlıları bu maddeyle İngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüşeceğini ve Kuzey İrlanda'nın da ülkeden kademeli kopacağını savunuyordu.

İLAVE OYLAMALAR

Parlamento yarın “anlaşmasız ayrılık”, perşembe günü de “Brexit tarihinin ertelenmesi” seçeneklerini oylayacak. İngiltere'de parlamentoda çoğunluk daha önce yapılan bir oylamada “anlaşmasız ayrılık” seçeneğinin ortadan kaldırılması yönündeki bir önergeyi desteklemişti ancak önergelerin hükümetleri bağlayıcılığı bulunmadığından, hükümet bu seçeneği masada tutmayı sürdürmüştü. Başbakan May, parlamentonun “anlaşmasız ayrılık” seçeneğiyle ilgili bu defa vereceği kararı uygulama sözü verdi. Hükümet, Brexit tarihi konusunda da “kısa süreli” bir ertelemeden yana tavır alıyor. Başbakan May, muhtemel bir erteleme için haziran ayı sonunu işaret etmişti. Parlamento, Brexit anlaşmasının ilk halini “tarihi” diye nitelendirilen 230 oy farkla reddetmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

AB KONSEYİ'NDEN AÇIKLAMA

AB Konseyi kararın ardından "Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken herşeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra'da çözülebilir. Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı" açıklamasında bıulundu. 

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