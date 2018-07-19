Reuters duyurdu... 'Esad yanlısı iki köy tahliye edildi'
Suriye devlet televizyonu Ikhbariya, Suriye'nin kuzey batısındaki muhaliflerin kuşatması altındaki Esad yanlısı iki köydeki bütün sivillerin tahliyesinin tamamlandığını belirtti.
Esad karşıtı muhalifler ile İran destekli müzakereciler, muhaliflerin ablukası altındaki iki Şii köyünün tahliye edilmesi karşılığında yüzlerde muhalif tutsağın serbest bırakılması üzerinde anlamıştı.
Ikhbariya, bütün otobüslerin bu sabah el-Foua ve Kefraya'dan ayrıldığını ve iki Şii köyünde "sivil kalmadığını" bildirdi.
Köylerden sakinleri ve savaşçıları yakındaki hükümetin kontrolündeki Halep vilayetine göndermek için dün 100'den fazla otobüs gelmişti.
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