Rejim İdlib’de ilerliyor

SURİYE’de ‘Çatışmasızlık bölgesi’ İdlib’in güneyinde, Rusya’nın havadan destek verdiği rejim güçlerinin ilerleyişi sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’de saldırıların durdurulmasını istediği, Lavrov’un da buna olumlu baktığı bildirilse de bölgeden dün de yoğun çatışma haberleri geldi. İdlib sınırları içinde kalan Hama kırsalının kuzeybatısında, muhaliflerin çekilmek zorunda kaldığı Madik Kalesi ve çevresini ele geçiren rejim güçlerinin, Kafr Nabudah’ı da aldığı öne sürüldü. Söz konusu yerleşim yerinin dış mahallelerinde yer yer çatışmaların sürdüğü, ancak rejim birliklerinin Kafr Nabudah’dan sonra biri doğuya, diğeri de kuzey istikametine olmak üzere çift koldan ilerlemeyi sürdürdüğü belirtildi. Taş Tepesi bölgesinde de çatışmalar olduğu bilgisi verildi.

KIRIM’DAN RUS ASKERİ İDDİASI

MMuhalif kaynaklara göre, rejim güçleri özelikle Doğu istikametine büyük önem veriyor. Bunun nedeni, güneyde İdlib vilayeti sınırları içindeki en önemli savunma hattı olan ve içinden stratejik açıdan önemli olan M5 karayolunun geçtiği Han Şeyhun’un bulunması. İdlib içinden geçen M5 karayolu kuzeydeki Halep ile güneyde Hama, Humus ve başkent Şam’ı bağlıyor. M5 karayoluna ulaşıldıktan sonra İdlib merkezinin güneyinde kalan büyük yerleşim yerlerinden Maarat El Numan ile kuzey istikametinde ilerleyen birliklerin hedefi olan Kafranbel’e de ulaşılabilir. Han Şeyhun’a ulaşmak için Kafr Naubadah’dan bu ilçeye giden yolun etrafında mevzilenmiş muhalif unsurların Rus savaş uçakları tarafından yoğun şekilde bombalandığı bildirildi. Muhalif kaynaklar, Kırım’dan getirilmiş çok sayıda paralı Rus askerinin de çatışmalara katıldığını öne sürdü. İdlib güneyindeki bazı yerlerden çekilmek zorunda kalan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ise kuzeyde Halep kırsalında direniyor.

‘KARA HAREKÂTINA DÖNÜŞTÜ’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise dün Hatay Serinyol’da bulunan 2’nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri’ni ziyaret ederek sınır hattında inceleme ve denetlemede bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2’nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ile yaptığı toplantının ardından konuşan Akar, Suriye’deki rejim unsurlarının İdlib’in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs’tan itibaren kara harekâtına dönüştüğünün görüldüğünü söyledi. Bu durumun, Astana ve ikili mutabakatlar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirme gayreti gösteren Türkiye’nin faaliyetlerinin aksamasına sebep olduğunu belirten Akar, “Rusya Federasyonu’ndan da etkin ve kararlı tedbirleri almasını bekliyoruz” dedi.

ATME KAMPINDA MÜLTECİ SAYISI 600 BİNE ÇIKTI

SURİYE’de içsavaşın başladığı 2011 yılından sonra sivillerin sığındığı Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme kampındaki sığınmacı sayısı, rejim güçlerinin İdlib’e yönelik düzenlediği son saldırıların ardından 600 bine ulaştı. Suriye’de içsavaşın başlamasıyla birlikte 1.5 milyon kişinin yaşadığı İdlib vilayetinin nüfusu, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin de gelişiyle birlikte 4 milyona ulaştı. Bünyesinde 70 bin silahlı militanı bulunduğu belirtilen terör örgütü Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) kontrolündeki İdlib, rejimin yeni hedefi haline geldi. Nisan ayı sonu itibariyle Esad rejiminin saldırıları artarken 120’den fazla sivil hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dün gece İdlib için toplandı. BM Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiroiro, çatışmalarda son 1 haftada 150 binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini söyledi. Konsey’in 11 üyesi, muhaliflerin elindeki bölgede gerçekleşen çatışmalarda tüm taraflara, geçen Eylül ayında varılan ateşkese uyma çağrısında bulundu. Aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Kuveyt ve Polonya’nın da bulunduğu 11 ülke, Suriye’nin kuzeybatısında artan çatışmalarla ilgili derin kaygı duyduklarını belirten bir açıklamaya imza attı. Rusya, Çin, Güney Afrika ve Endonezya ise açıklamaya destek vermedi.