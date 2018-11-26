Putin'in sözcüsünün kızı Paris eylemlerinde
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov’un kızı Elizaveta Peskova, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen sokak gösterilerine katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov’un kızı Elizaveta Peskova sosyal medya hesabı üzerinden, Fransa’nın başenti Paris’te düzenlenen sokak gösterilerinden fotoğraf paylaştı.
Sosyal medyada yaptığı açıklamasında Fransa halkının mücadelesini öven Peskova, Paris’in ünlü sokaklarında barikatlar kurulmasını şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.
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