‘Putin’e göre Avrupa ile barış zamanı geldi’
Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Fransa Araştırmaları Merkezi Başkanı Yuriy Rubinskiy, Moskova’nın bir an önce Avrupa ile barışmayı hedeflediğini belirtti.
Rus RİA ajansına konuşan Rubinskiy, Ukrayna krizi ve Kırım’ın ilhakından beri karşılıklı yaptırımlardan herkesin zarar gördüğünü dile getirdi. Rus uzman, “Putin ile Macron’u birkaç önemli konu bekliyor. İlki şüphesiz AB’yi yakından ilgilendiren Ukrayna. Zelenski hatırlanacağı üzere Ukrayna krizinin çözümü için ABD’nin de Minsk Grubu masasına oturmasını istiyor. İkinci önemli konu İran meselesi. G-7 Zirvesi öncesinde Rusya lideri Putin ilk önce Fransa ve ardından tüm AB’ye barışmanın zamanı geldiğini söyleyecek. Rusya ile AB arasında uygulanan yaptırımların da eşzamanlı kaldırılmasını masaya koyacak” dedi.
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