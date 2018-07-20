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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
20.07.2018 - 01:01, Son Güncelleme:

Putin zirve sonrasında ilk kez konuştu... Trump’ı savundu, NATO’yu uyardı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin zirve sonrasında ilk kez konuştu... Trump’ı savundu, NATO’yu uyardı

Rusya lideri Putin, ABD Başkanı Trump’ı eleştirilerin hedefi haline getiren Helsinki zirvesini savundu. “ABD’de güçler, kendi çıkarları için Rusya-ABD ilişkilerini kurban etmeye hazır” diyen Putin, ‘Batı’nın saldırganca hareketlerine karşılık verileceği’ uyarısında da bulundu.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Temmuz’da Helsinki’de yaptıkları zirveden sonra yoğun eleştirilere hedef olan ABD Başkanı Donald Trump’ı savundu.

Moskova’da Rusya’nın dış temsilciliklerinde çalışan diplomatlarla buluşma toplantısında konuşan Putin, “ABD’deki Rusya karşıtları çok güçlü ve kudretli kişiler. İstedikleri zaman Amerikan toplumuna akıl ve mantığa sığmayan hikâyeleri kolaylıkla kabul ettirebiliyorlar. Bize şunu öğretmişlerdi. Devlet görevinde çalışan kişiler ülke çıkarı söz konusu olduğu zaman şahsi meseleleri unutmalıdır. Ancak ABD’deki bu güçler kendi ve grup çıkarları uğruna Rusya ile ABD ilişkilerini kurban etmeye hazır. Helsinki zirvesinde aramızda biriken birçok problemi bir anda çözmek elbette mümkün değildi. Ancak iyi bir başlangıçtı. Biz ilan ettiğimiz gibi eşitler arasında iyi ilişki kurmaya hazırız. Özellikle nükleer silahlara sahip iki büyük ülkenin dünyaya karşı sorumlulukları bulunduğunu da unutmamamız gerekli” dedi.

BATI’YA SERT MESAJLAR
Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelere askeri bakımdan da sert mesajlar veren Putin, “Avrupa’da güvenliğin sağlanmasının anahtarı, NATO’nun yeni üslerini Rusya sınırlarına konuşlandırmak değil, işbirliğini genişletmek ve güveni yeniden sağlamaktır. Rusya’ya tehdit oluşturan benzer saldırgan adımlara aynı oranda tepki göstereceğiz. NATO’nun Ukrayna ve Gürcistan’ı kabul etmesi fikrinin büyük macera olacağını hatırlatmak isterim” uyarısını yaptı.

TRUMP’TAN PUTİN İLE YENİ ZİRVE MESAJI
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile zirvesini ‘büyük başarı’ diye niteleyerek ikinci kez görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti. ‘Yalan haber medyası dışında’ her şeyin iyi olduğunu savunan Trump, ikinci zirvede ele aldıkları birçok şeyin uygulanmasını görüşmeye başlayabileceklerini söyledi.

Putin zirve sonrasında ilk kez konuştu... Trump’ı savundu, NATO’yu uyardıTİME’DEN ‘TRUMPUTİN’
ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin’in gerçekleştirdiği Helsinki zirvesinin ardından Amerikan Time dergisi, 30 Temmuz haftası için provokatif bir kapak hazırladı.

Sanatçı Nancy Burson imzalı illüstrasyonda, ABD lideri, Putin’e dönüşüyor. Trump’ın karakteristik saçları ve kirpikleri, Putin’in burnu ve mavi gözleriyle birleşiyor ve ortaya “TrumPutin” portresi çıkıyor.

Time, “illüstrasyonun ikilinin Finlandiya, Hensinki’deki son buluşmasının ardından ABD dış politikasındaki özel bir anı temsil ettiğini” belirtti.

Derginin kapağında da Brian Bennett’in “Zirve Krizi” başlıklı yazısı anons ediliyor. Nancy Burson ise, Time’a verdiği demeçte, amacının “iki liderin benzerlikleri konusunda insanların durup düşünmesini sağlamak olduğunu” ifade etti.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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