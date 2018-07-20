Putin zirve sonrasında ilk kez konuştu... Trump’ı savundu, NATO’yu uyardı
Rusya lideri Putin, ABD Başkanı Trump’ı eleştirilerin hedefi haline getiren Helsinki zirvesini savundu. “ABD’de güçler, kendi çıkarları için Rusya-ABD ilişkilerini kurban etmeye hazır” diyen Putin, ‘Batı’nın saldırganca hareketlerine karşılık verileceği’ uyarısında da bulundu.
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Temmuz’da Helsinki’de yaptıkları zirveden sonra yoğun eleştirilere hedef olan ABD Başkanı Donald Trump’ı savundu.
Moskova’da Rusya’nın dış temsilciliklerinde çalışan diplomatlarla buluşma toplantısında konuşan Putin, “ABD’deki Rusya karşıtları çok güçlü ve kudretli kişiler. İstedikleri zaman Amerikan toplumuna akıl ve mantığa sığmayan hikâyeleri kolaylıkla kabul ettirebiliyorlar. Bize şunu öğretmişlerdi. Devlet görevinde çalışan kişiler ülke çıkarı söz konusu olduğu zaman şahsi meseleleri unutmalıdır. Ancak ABD’deki bu güçler kendi ve grup çıkarları uğruna Rusya ile ABD ilişkilerini kurban etmeye hazır. Helsinki zirvesinde aramızda biriken birçok problemi bir anda çözmek elbette mümkün değildi. Ancak iyi bir başlangıçtı. Biz ilan ettiğimiz gibi eşitler arasında iyi ilişki kurmaya hazırız. Özellikle nükleer silahlara sahip iki büyük ülkenin dünyaya karşı sorumlulukları bulunduğunu da unutmamamız gerekli” dedi.
BATI’YA SERT MESAJLAR
Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelere askeri bakımdan da sert mesajlar veren Putin, “Avrupa’da güvenliğin sağlanmasının anahtarı, NATO’nun yeni üslerini Rusya sınırlarına konuşlandırmak değil, işbirliğini genişletmek ve güveni yeniden sağlamaktır. Rusya’ya tehdit oluşturan benzer saldırgan adımlara aynı oranda tepki göstereceğiz. NATO’nun Ukrayna ve Gürcistan’ı kabul etmesi fikrinin büyük macera olacağını hatırlatmak isterim” uyarısını yaptı.
TRUMP’TAN PUTİN İLE YENİ ZİRVE MESAJI
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile zirvesini ‘büyük başarı’ diye niteleyerek ikinci kez görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti. ‘Yalan haber medyası dışında’ her şeyin iyi olduğunu savunan Trump, ikinci zirvede ele aldıkları birçok şeyin uygulanmasını görüşmeye başlayabileceklerini söyledi.
TİME’DEN ‘TRUMPUTİN’
ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin’in gerçekleştirdiği Helsinki zirvesinin ardından Amerikan Time dergisi, 30 Temmuz haftası için provokatif bir kapak hazırladı.
Sanatçı Nancy Burson imzalı illüstrasyonda, ABD lideri, Putin’e dönüşüyor. Trump’ın karakteristik saçları ve kirpikleri, Putin’in burnu ve mavi gözleriyle birleşiyor ve ortaya “TrumPutin” portresi çıkıyor.
Time, “illüstrasyonun ikilinin Finlandiya, Hensinki’deki son buluşmasının ardından ABD dış politikasındaki özel bir anı temsil ettiğini” belirtti.
Derginin kapağında da Brian Bennett’in “Zirve Krizi” başlıklı yazısı anons ediliyor. Nancy Burson ise, Time’a verdiği demeçte, amacının “iki liderin benzerlikleri konusunda insanların durup düşünmesini sağlamak olduğunu” ifade etti.
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